SOP i prezydent. Zniszczone zaufanie

Jej funkcjonariusze ochraniają obiekty rządowe, w tym właśnie siedzibę prezydenta RP, a także gmachy większości ministerstw (choć w MON taką służbę pełnią żołnierze, a w Ministerstwie Sprawiedliwości – funkcjonariusze Służby Więziennej). SOP zapewnia także ochronę osobistą tych osób w państwie, którym ona przysługuje.

SOP utworzono na podstawie ustawy z 2017 r. (weszła w życie w kolejnym roku), zamykając tym samym trwającą od 1956 r. historię poprzednika, Biura Ochrony Rządu. Jakościowo, jeśli idzie o poziom działania służby, do której było mnóstwo zastrzeżeń, nie zmieniło to nic. A jeśli już, to raczej na gorsze. Kolejny raz okazało się, że nie wystarczy zmienić nazwy, żeby poprawić działanie danej instytucji.