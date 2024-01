Prezydent udzielił wywiadu Fox News. Zapytano go o Trumpa

Prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu największej konserwatywnej stacji z USA, Fox News. – Ścisły sojusz pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, jak najsilniejsze więzi euroatlantyckie, to w moim przekonaniu interes Polski i Europy, ale także interes USA. Doświadczenie historyczne uczy nas, że im ściślejsze więzi pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi, tym Europa bezpieczniejsza i tym większa szansa, że będziemy wolni od wpływów rosyjskich – wskazał polski przywódca.

Duda przypomniał, że "w pierwszej połowie 2025 roku Polska obejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej". – Pierwszym priorytetem będzie zacieśnienie więzi euroatlantyckich. Czyli: więcej Europy w Stanach Zjednoczonych, ale również i więcej USA w Europie – zapewnił.

Duda: Za Trumpa bardzo zacieśniliśmy więzi

Prezydenta zapytano o postać Donalda Trumpa, który zamierza ubiegać się o ponowny wybór na prezydenta USA. – W czasie prezydentury Donalda Trumpa Polska była w bardzo dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent USA zaangażował się we współpracę krajów Trójmorza, podpisaliśmy wiele fundamentalnych dla Polski kontraktów gospodarczych m. in. na dostawy gazu skroplonego, czy rozpoczęliśmy poważną współpracę w zakresie budowy w Polsce pierwszej elektrowni atomowej. To były działania, które bardzo mocno zacieśniły więzi, także i te gospodarcze, pomiędzy naszymi państwami – ocenił Andrzej Duda.

Jednocześnie polityk jasno zaznaczył, że decyzja należy do Amerykanów: – Przede wszystkim wybór należy do wyborców w Stanach Zjednoczonych i muszę powiedzieć, że uważam, że jest to co najmniej nie na miejscu, jeżeli politycy z Europy próbują mówić Amerykanom, jakiego prezydenta mają sobie wybrać. To Amerykanie wybierają prezydenta i to Amerykanie wiedzą, jaki prezydent będzie dla nich najlepszy i najlepszy dla ich kraju.

