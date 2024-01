Koniec prac domowych? Bosak krytykuje pomysł Nowackiej

W piątek minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała wprowadzenie pakietu reform w polskim szkolnictwie. Jednym z jego elementów ma być likwidacja prac domowych. Na początek zmiany obejmą uczniów szkół podstawowych, jednak docelowo także licealiści i uczniowie techników również nie będą musieli odrabiać zadań domowych. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie w kwietniu.

– Jestem pewna, że po kilku latach funkcjonowania braku prac domowych w szkołach podstawowych, w szkołach średnich też to będzie zniesione – oświadczyła minister Nowacka.

Oprócz likwidacji prac domowych, polityk zapowiedziała też odchudzenie podstawy programowej oraz likwidację przedmiotu Historia i Teraźniejszość (ma go zastąpić zupełnie nowy przedmiot, który będzie zawierał w sobie elementy historii współczesnej).

Bosak krytykuje pomysł Nowackiej

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak stwierdził, że zakaz prac domowych pogłębi lukę edukacyjną między dziećmi z dobrych szkół a tymi z gorszych placówek.

– Minister nie powinien takich rzeczy wszystkim narzucać, bo rodzice mają konstytucyjne prawa, a w wśród nich prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, prawo do wyboru szkoły, także prawo do zakładania i prowadzenia różnych szkół – skomentował jeden z liderów Konfederacji. – Osiąganie dobrych wyników w nauce bez poświęcenia na nią czasu w domu być może i jest możliwe, ale tylko w naprawdę doskonale zorganizowanych szkołach, gdzie są małe grupy i jest indywidualna praca nauczyciela z uczniami – zauważył.

– Niech minister Nowacka najpierw zajmie się rozwiązaniem problemów bardziej podstawowych, np., żeby klasy nie były przeludnione, nauczyciele byli przygotowani i chcieli pracować w szkołach ze względu na wynagrodzenia, żeby wszyscy uczniowie mówili w języku polskim, zanim zacznie zmieniać coś, na co, jak się wydaje, nie ma jeszcze pomysłu – stwierdził Krzysztof Bosak. Z kolei poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek zwrócił uwagę na to, że w zakresie zamian w edukacji nie było konsultacji społecznych.

