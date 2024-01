Zełenski po spotkaniu z Tuskiem. "Mamy możliwość wspólnych zakupów broni"

W poniedziałek rano premier Donald Tusk przybył z wizytą do Kijowa. Szef polskiego rządu spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Politycy wystąpili na wspólnej konferencji prasowej.

– Ukraina jest pierwszym miejscem, do którego przyjechał premier Tusk. Cieszę się, że jest tu w Dzień Jedności. Musimy pamiętać, że walcząc o wolność Ukrainy, walczymy też o wolność Polski. Solidarność Polski i Ukrainy nie może zostać naruszona. Zagrożenie jest blisko, dlatego musimy pokonywać problemy razem. Na poziomie naszych rządów możemy to zrobić – mówił ukraiński przywódca. – Każdego dnia walczymy o wolność razem. Pamiętamy o uczestnictwie Polski i Litwy. Pamiętamy słowa "za wolność waszą i naszą" – zaznaczył.

Zełenski: Mamy możliwość wspólnych zakupów broni

– Odbyliśmy z panem premierem dobre rozmowy, przede wszystkim o polskim pakiecie obronnym. Dzięki temu wsparciu mamy możliwość wspólnych zakupów broni – powiedział Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy odniósł się również do sytuacji na granicy z Polską. – Rozumiemy, co do tego doprowadziło, ale musimy pamiętać o zagrożeniu, przed którym stoimy – podkreślił.

– Nie walczymy w obronie Ukrainy sami. Dziękujemy za waszą pomoc. Jesteśmy silni tylko wtedy, gdy walczymy razem. Ta jedność jest naszą główną bronią przed agresją Rosji. To, że Ukraińcy bronią swoich wartości, swojego życia i swojego kraju jest możliwe także dzięki jedności innych krajów, które nas wspierają. Polski naród jest jednym z naszych największych sprzymierzeńców. Pragnę w obecności premiera Donalda Tuska podziękować narodowi polskiemu za okazane wsparcie – oznajmił Zełenski.

Zdaniem ukraińskiego przywódcy Polska i Ukraina "pewnego dnia" będą razem w Unii Europejskiej oraz NATO.

Tusk w Kijowie: Nie ma ważniejszych rzeczy niż wsparcie Ukrainy