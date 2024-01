Antypolska konstytucja Polski?

Otóż uważam, że praprzyczyną znacznej części nieszczęść i niepowodzeń, które przytrafiły się Polsce w ostatnich dekadach, jest fatalna Konstytucja, która obowiązuje w Polsce od 1997 r. Konstytucja nazywana czasami „konstytucją Kwaśniewskiego”, bo ułożona w niemałej mierze właśnie „pod niego”, pod jego ambicje – za czasów jego prezydentury, gdy w Sejmie większość miała koalicja SLD-PSL; choć oczywiście ostatecznie zaaprobowana przez naród w referendum.

Konstytucja tak napisana, że jej podrzucenia nam – Polakom i Polsce – nie powstydziłby się żaden wróg Polski, a na pewno wszyscy oni – wszyscy wrogowie Polski – wprost nie posiadają się z radości, że Konstytucja ta nadal niszczy Polskę, a Polacy żadną miarą nie potrafią tego zmienić.

Chodzi mi o wprowadzony do polskiego życia publicznego przez Konstytucję z 1997 r. – bo w nią z pełnym rozmysłem wpisany – ostry konflikt między dwoma kluczowymi ośrodkami władzy państwowej – między ośrodkiem prezydenckim, a ośrodkiem premierowskim. Czyli o wmontowanie do polskiego systemu politycznego de facto dwuwładzy. A to nie może się dobrze skończyć.