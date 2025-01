Połowa Polaków nie chce Ukrainy w UE bez rozliczenia Wołynia

W nowym sondażu respondentów zapytano o zdanie na tematem następujące stwierdzenia: "Ukraina powinna zostać członkiem NATO i UE pomimo tego, że nie podjęła działań ws. ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej". Badanie przeprowadził IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej". Co sądzę Polacy?

34,8 proc. pytanych wskazuje, że takiego warunku nie musi spełnić państwo ukraińskie przed podjęciem decyzji o integracji gospodarczej z krajami Unii Europejskiej oraz wejściem do Sojuszu Północnoatlantyckiego. "Zdecydowanie" zgadza się z tym 14,4 proc. badanych, a "raczej" zgadza się 20,4 proc.

Przeciwną opinię prezentuje 50,2 proc. respondentów – "zdecydowanie" nie zgadza się 27,7 proc., a "raczej" 22,5 proc. ankietowanych. Odpowiedź "nie wiem" wybrało 15 proc. uczestników badania.

"W grupie, która 'warunkuje' udział Ukrainy w UE i NATO od podjęcia ekshumacji, przeważają zwolennicy opozycji (PiS, Konfederacja, Razem) – 67 proc., oraz niezdecydowani – 52 proc. To głównie 40-latkowie (76 proc.), osoby ze średnim wykształceniem (51 proc.), widzowie TV Republika (90 proc.)" – opisuje "Rz".

Nawrocki czuje nastroje społeczne

– Dziś nie widzę Ukrainy w żadnej strukturze – ani w Unii Europejskiej, ani w NATO – do momentu rozstrzygnięcia tak ważnych dla Polaków spraw cywilizacyjnych – powiedział na początku stycznia prezes IPN, kandydat na prezydenta Karol Nawrocki. Jego zdaniem "nie może być częścią międzynarodowych sojuszy państwo, które nie jest w stanie rozliczyć się z bardzo brutalnej zbrodni na 120 tys. swoich sąsiadów". Było to nawiązanie do rzezi wołyńskiej.

Ukraina wystąpiła o członkostwo w UE w lutym 2022 r., a w czerwcu 2022 r. uzyskała status kraju kandydującego. Wniosek o członkostwo w NATO Kijów złożył we wrześniu 2022 r. Podczas szczytu NATO w Waszyngtonie w lipcu 2024 r. Ukraina nie została zaproszona do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Czytaj też:

Zełenski ostro krytykuje Fico. "Wybiera Moskwę zamiast Ameryki i innych partnerów"Czytaj też:

Hołownia spotkał się z Zełenskim. "Jest zielone światło dla ekshumacji"