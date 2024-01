PiS kieruje pismo do Hołowni: Żądamy przestrzegania prawa

Błaszczak podkreślił, że ze względu na akt łaski udzielony przez prezydenta Andrzeja Dudę oraz ze względu na postanowienia Sądu Najwyższego Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami na Sejm.

– To wszystko, co dzieje się wokół próby wygaszania mandatu obu posłów, łamiąc prawo, jest tylko dowodem na to, że marszałek Szymon Hołownia łamie prawo. Słyszymy też takie opowieści, że Prezydium Sejmu jest przygotowane na wszelkie scenariusze, że posłowie nie zostaną dopuszczeni do tego, żeby mogli wykonywać swoje mandaty. Uważamy to za kolejny przejaw stosowania siły wobec parlamentarzystów wybranych przez naród – stwierdził Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej.

– Jeszcze raz apeluję, żeby marszałek Hołownia wycofał się z działań bezprawnych. Ma jeszcze czas, niech spojrzy w lustro, niech nie kieruje się żądaniami politycznymi, być może takie one są z strony Donalda Tuska, żeby wprowadzać w życie politykę zemsty – dodał.

Prezydent: Panowie są ułaskawieni

Prezydent Andrzej Duda ułaskawił we wtorek przebywających w zakładach karnych i skazanych prawomocnym wyrokiem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jako pierwszy zakład karny opuścił Kamiński, następnie Wąsik. Byli szefowie CBA spędzili za kratkami 15 dni.

– Postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie są ułaskawieni, potwierdzam to z całą mocą. Apeluję do pana ministra, prokuratora generalnego o natychmiastowe procedowanie w tej sprawie dalej – powiedział prezydent podczas oświadczenia.

Wcześniej Adam Bodnar rekomendował o nieskorzystanie z prawa łaski, ale opinia PG nie jest wiążąca dla prezydenta.

– Apeluję o natychmiastowe wykonanie postanowienia prezydenta RP i natychmiastowe w związku z tym zwolnienie obydwu panów ministrów z zakładu karnego – zaapelował do Bodnara Duda.

Kamiński i Wąsik wrócą do Sejmu?

Pod znakiem zapytania stoi udział Kamińskiego i Wąsika w posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się w czwartek. Marszałek Szymon Hołownia wygasił ich mandaty poselskie, a dwie izby Sądu Najwyższego wydały w tej sprawie dwa sprzeczne rozstrzygnięcia.

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak pytany, co stanie się, jeśli skazani politycy PiS będą chcieli wziąć udział w obradach Sejmu stwierdził, że "Straż Marszałkowska umie się zachować".

