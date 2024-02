Kaczyński wydał oświadczenie. Zapowiada "odpowiedzialność karną i konstytucyjną"

Treść oświadczenia pokazał na portalu X rzecznik PiS Rafał Bochenek.

twitter

"Pierwsze tygodnie rządów Donalda Tuska to to czas demontażu niezależnych instytucji, na których opiera się polski porządek prawny. Po zamachu na media publiczne, w ostatnich dniach rząd kontynuuje destrukcję innych organów państwa. Obecnie rządzący przygotowują zamach na Trybunał Konstytucyjny – z pogwałceniem podstawowych zasad ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej" – czytamy w dokumencie podpisanym przez Jarosława Kaczyńskiego.

"Trwa także atak na niezależną prokuraturę, przeprowadzany z rażącym naruszeniem prawa – i co gorsza – przy skrajnej niekompetencji jego autorów, skutkującej ryzykiem uwolnienia od odpowiedzialności karnej tysięcy przestępców" – przekonuje szef największej partii opozycyjnej. Następnie Kaczyński szerzej odniósł się do kwestii dot. Trybunału Konstytucyjnego oraz prokuratury, wskazując, dlaczego muszą być one niezależne od polityków.

Kaczyński wzywa rząd Tuska

"Wzywamy rząd RP do przestrzegania Konstytucji RP i ustaw, w tym do respektowania i wdrażania w życie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, które są ostateczne i mają moc powszechnie obowiązującą" – pisze prezes PiS. "Domagamy się zaprzestania ataku na Prokuraturę i podważania kompetencji Prokuratora Krajowego – a w konsekwencji także wszystkich prokuratorów, których jest przełożonym" – dodaje.

"Zwracamy uwagę na konieczność natychmiastowego umożliwienia Prokuratorowi Krajowemu pełnienia jego obowiązków" – postuluje polityk.

"Podkreślamy, że jakiekolwiek próby łamania Konstytucji i ustaw przez rząd RP oraz jego członków skutkować będą odpowiedzialnością karną i konstytucyjną" – tak kończy się oświadczenie wydane przez prezesa PiS w imieniu Komitetu Politycznego.

Czytaj też:

Kurski ostro do prezydenta: Pana już nie ma. Żywa skamielinaCzytaj też:

Tusk: Bodnar wziął na siebie obowiązek wyczyszczenia sytuacji. Jestem z niego bardzo dumny