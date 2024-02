"Brzezinski tak naprawdę nie jest ambasadorem USA". Mocny film Ziemkiewicza

W najnowszym filmie zamieszczonym na swoim kanale You Tube Rafał Ziemkiewicz zwrócił się do Polonii amerykańskiej ws. działań ambasadora USA Marka Brzezinskiego. Publicysta zwraca uwagę, że na poparcie, jakie Brzezinski okazuje dla działań rządu Donalda Tuska.

– Co jakiś minister zrobi sprzecznego z zasadami demokratycznymi, to pan Brzezinski zaprasza go do ambasady, klepie i wrzuca zdjęcia na media społecznościowe. Mark Brzezinski tak naprawdę nie jest ambasadorem USA w Polsce, jego polityka pokazuje, że to jest przedstawiciel Partii Demokratycznej w Polsce. W związku z tym na PiS nie patrzy na formację stawiającą na sojusz z Ameryką. Dla pana Brzezinskiego PiS to jest polski trumpizm, a sam trumpizm to jest największy wróg Demokratów, dlatego będzie wspierał PO wbrew interesom Ameryki – ocenia publicysta "Do Rzeczy".

"Zmowa koronowanych łbów"

Jego zdaniem Mark Brzezinski dokonuje czegoś, co jest w historii Ameryki bez precedensu. – Piszcie o tym do wszystkich senatorów. Polityka amerykańska w przeszłości bywała cyniczna, ale nigdy nie udawała, że dyktatorzy są demokratami. Jak już ich wspierała, to dyskretnie. Tymczasem teraz ambasador USA otwarcie autoryzuje powagą Stanów działania antydemokratyczne. To jest coś bezprecedensowego – przekonuje.

Ziemkiewicz dodaje, że można w obecnej sytuacji dopatrzyć się do analogii z sytuacji międzynarodowej z XIX wieku. – Bodaj Mickiewicz mówił o "zmowie koronowanych łbów" – ruskie, pruskie, austriackie, przywróceni Burbonowie itd. Kongres Wiedeński i Święte Przymierze było po to, by trzymać za twarz cały ten świat, by się nie zmieniał. Jesteśmy w podobnym momencie historycznym. Jesteśmy takim laboratorium dla tych "koronowanych łbów". Oni patrzą, czy Tusk da radę to wszystko utrzymać. Na szczęście wiosna ludów znowu nastąpi – mówił publicysta.



