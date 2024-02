Były prezydent Niemiec przyznaje: Nasza postawa pomogła Putinowi

Były prezydent Niemiec Joachim Gauck nie szczędzi krytyki pod adresem kanclerza Olafa Scholza. W wywiadzie dla tygodnika "Der Spiegel" Gauck uznał za "przykład godny naśladowania" premier Danii, która zapowiedziała, że przekaże Ukrainie całą amunicję, jaką posiada jej kraj.

– Brakuje mi takiej determinacji w Niemczech. Powinniśmy byli już dawno temu dostarczyć pociski Taurus. Pytam, co jest przyczyną tej opieszałości? To nie może być przypadek – powiedział były niemiecki przywódca. Jego zdaniem kanclerz Scholz "nie chce narażać na szwank swojej roli jako przyszły pośrednik między Ukrainą a Rosją".

Berlin wciąż odmawia wysłania na Ukrainę rakiet manewrujących Taurus, niemieckiego odpowiednika brytyjskiego Storm Shadow, obawiając się, że zostaną one użyte do ataku na Most Krymski.

Taurus to jeden z najnowocześniejszych pocisków, jakimi dysponują siły powietrzne. Broń ta może znaleźć cel z dużej wysokości i odległości oraz niszczyć na przykład systemy bunkrów.

"Nasza postawa pomogła Putinowi"

Gauck stwierdził, że prezydent Rosji Władimir Putin kieruje się "imperialnym szaleństwem". – Niemcy długo błędnie oceniały Putina. Dlatego teraz lepiej jest słuchać ostrzeżeń tych, którzy mają doświadczenia z rosyjskim imperializmem. Obok Mołdawii są to kraje bałtyckie, Finlandia, a także Polska. Te kraje uważają, że po Putinie można się wszystkiego spodziewać – mówił.

Były prezydent Niemiec ocenił również, że niemiecki rząd za czasów Angeli Merkel "porzucił" Ukrainę. – Głosy Ukraińców, Polaków, Bałtów i Amerykanów (...) były ignorowane – zauważył. – Nasza postawa pomogła Putinowi w prowadzeniu neoimperialnej polityki – oznajmił.

24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.

Rosyjska inwazja przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i upadku hitlerowskich Niemiec w 1945 r.

