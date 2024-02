USA blokują pomoc dla Ukrainy. Sikorski apeluje do PiS

Na konferencji prasowej Sikorski przekazał, że w USA spotkał się z amerykańskimi senatorami. Szef MSZ podkreślił, że amerykański Senat przegłosował pakiet pomocy dla Ukrainy, jednak blokuje go nadal Izba Reprezentantów, która ma obecnie dwutygodniową przerwę. – A szkoda, bo Ukraina pilnie potrzebuje amunicji, a to wymaga głosowania w Izbie Reprezentantów – stwierdził.

Sikorski apeluje do PiS

Szef polskiej dyplomacji zwrócił się w sprawie Ukrainy z apelem do spikera Izby oraz... polityków Prawa i Sprawiedliwości.

– Jeszcze raz sakramentalnie wzywam i marszałka Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona do poddania sprawy pod głosowanie i naszą dzisiejszą opozycję do wykorzystania swoich wpływów, które ponoć ma na tą "Tumpistowską" część Partii Republikańskiej, aby przestano blokować ten pakiet pomocowy dla Ukrainy – mówił Sikorski.

Polityk został zapytany, co ewentualne zwycięstwo Trumpa mogłoby oznaczać dla Ukrainy. Również i tutaj Sikorski wskazał na PiS.

– Chciałbym to usłyszeć od tych w Polsce, którzy z nim sympatyzują. Chciałbym od nich usłyszeć komentarz do słów Trumpa o NATO i o decyzjach, aby blokować pakiet dla Ukrainy. Dlaczego nasi nacjonaliści z dzisiejszej opozycji uważają, że to jest dobre dla Ukrainy czy dla Polski, bo ja tego nie rozumiem – mówił szef MSZ.

Mocne przemówienie Sikorskiego w ONZ

Radosław Sikorski w ostatnich dniach przebywał z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Szef MSZ m.in. wystąpił w trakcie obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ z okazji drugiej rocznicy rosyjskiej inwazji militarnej na Ukrainę. Swoje przemówienie poświęcił obalaniu tez wygłoszonych wcześniej przez stałego przedstawiciela Rosji przy ONZ Wasilija Nebenzię. Rosyjski ambasador obwiniał o wojnę USA i Zachód.

– Ambasador Rosji nazywa Ukrainę "klientem Zachodu". W rzeczywistości Kijów walczy, by być niepodległy. (...) On nazywa ich "nazistami". (...) Mówi, że Ukraina tapla się w korupcji. Cóż, Aleksiej Nawalny udokumentował to, jak czysty i pełny uczciwości jest jego kraj. Obwinia o wojnę neokolonializm USA. W rzeczywistości Rosja próbowała eksterminować Ukrainę w XIX wieku, potem robili to bolszewicy, a teraz mamy trzecią próbę – stwierdził szef polskiej dyplomacji.

