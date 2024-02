Prezydencki minister: Andrzej Duda nie wyda opinii ws. kandydata na prokuratora krajowego

Członek Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex Super Omnia" Dariusz Korneluk otrzymał rekomendację komisji konkursowej na stanowisko prokuratora krajowego. Informację przekazali podczas poniedziałkowej konferencji prasowej minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar oraz wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart. Bodnar poinformował, że przekaże premierowi odpowiedni wniosek w sprawie powołania Korneluka na tę funkcję.

W 8. numerze tygodnika "Do Rzeczy" Cezary Gmyz i Piotr Gociek pisali, że konkurs na prokuratora krajowego wygra Dariusz Korneluk. "A dlaczego? Bo zasady zostały tak sformułowane, że żaden inny z ogłoszonych już kandydatów po prostu nie spełnia warunków. I tyle w tym temacie" – mogliśmy przeczytać.

MS czeka na opinię prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie kandydatury, jednak opinia ta nie jest obligująca.

Co zrobi prezydent?

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik został zapytany w Studiu PAP o to, kiedy prezydent wyda opinię, na którą czeka resort sprawiedliwości. Minister odparł, że stanowisko prezydenta w tej sprawie jest znane.

– Trwa spór kompetencyjny wokół kwestii związanych z urzędem prokuratora krajowego. Została skierowana sprawa do Trybunału Konstytucyjnego, a zgodnie z ustawą o Trybunale na czas sporu kompetencyjnego wszelkie działania powinny być zawieszone. Jeśli jakieś są realizowane, to pan prezydent ma tu jasną odpowiedź. Są one nielegalne i niezgodne z prawem – zaznaczył Piotr Ćwik.

Prezydencki minister pytany o to, czy w takim razie prezydent nie powinien wydawać opinii w tej sprawie odpowiedział: "nie powinien wydawać opinii, skoro sprawa zawisła przed Trybunałem i spór kompetencyjny jest w trakcie". Czy oznacza to, że prezydent nie wyda opinii? – Tak należy to rozumieć – podsumował Piotr Ćwik.

Czytaj też:

Kandydat Bodnara na stanowisko PK: Mam satysfakcjęCzytaj też:

Czarnek: Jesteśmy bezradni. Nie pojedziemy czołgami na KPRM