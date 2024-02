Kandydat Bodnara na stanowisko PK: Mam satysfakcję

Członek Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex Super Omnia" Dariusz Korneluk otrzymał rekomendację komisji konkursowej na stanowisko prokuratora krajowego. Informację przekazali podczas poniedziałkowej konferencji prasowej minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar oraz wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart.

W 8. numerze tygodnika "Do Rzeczy" Cezary Gmyz i Piotr Gociek pisali, że konkurs na prokuratora krajowego wygra Dariusz Korneluk. "A dlaczego? Bo zasady zostały tak sformułowane, że żaden inny z ogłoszonych już kandydatów po prostu nie spełnia warunków. I tyle w tym temacie" – mogliśmy przeczytać.

Korneluk chce "stworzyć nową prokuraturę"

Prok. Korneluk przyznaje, że czuje satysfakcję. "Wraz z nią idzie także świadomość ogromnej odpowiedzialności. Mam wizję prokuratury, którą zaprezentowałem przed zespołem Ministerstwa Sprawiedliwości. Potrzeba bardzo wielu zmian. Krótko mówiąc, odbudowania pozycji dobrej, niezależnej prokuratury" – mówi w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

"Jestem zadowolony czy też może bardziej przekonany, że wizja, którą przedstawiłem, ma szansę się urzeczywistnić. A prokuratura wymaga zmian. To, co przedstawiłem w poniedziałek, to są moje pomysły, o których myślałem od dłuższego czasu" – wskazuje.

Jednocześnie apeluje, aby poczekać na na opinię prezydenta. "Ona nie jest jednak wiążąca dla premiera. I nie decyduje, kto zostanie prokuratorem krajowym. Jestem przygotowany na każdą ewentualność. Będę czekał na decyzję. Cały czas pracuję" – deklaruje Dariusz Korneluk.

"Mam swoją koncepcję pracy prokuratury po zmianach. Mam też świadomość trudnych czasów, w których przychodzi nam pracować. Nie możemy jednak udawać, że obecna sytuacja w Europie nie jest wyjątkowa. Musimy być przygotowani na każdą ewentualność. Trzeba podjąć działania zmierzające do stworzenia nowej prokuratury, począwszy od jej fundamentów, którymi są prokuratury rejonowe i okręgowe, a kończąc na jednostkach najwyższego szczebla" – zapowiada kandydat Bodnara.

