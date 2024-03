Kosiniak-Kamysz: Jeśli mielibyśmy podejmować decyzję, to tylko w ramach NATO

– Jesteśmy w Pakcie Północnoatlantyckim z państwami, które dysponują bronią atomową. To jest też to sojusznicze zobowiązanie współdziałania i obrony swoich terytoriów przy użyciu wszystkich możliwych sił i środków – oświadczył minister.

Dodał, że "oczywiście jest jakaś hierarchia ich używania". – Nikt nie chce wojny atomowej. To by była rzecz straszna dla całego świata. Odstraszanie i obrona – to jest główna misja NATO, a Polska współpracuje – podkreślił.

– Jeżeli jakiekolwiek decyzje byśmy mieli podejmować, to muszą być to decyzje sojusznicze, w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, nie indywidualnie – stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Wojska NATO na Ukrainie? Putin grozi wojną atomową

Szef MON był także pytany o słowa prezydenta Rosji Władimira Putina, który w czwartkowym orędziu do Zgromadzenia Federalnego FR ostrzegł przed niebezpieczeństwem konfliktu nuklearnego w razie wprowadzenia wojsk NATO na Ukrainę.

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział po poniedziałkowym spotkaniu europejskich przywódców w Paryżu, że nie ma decyzji w sprawie oficjalnego wysłania zachodnich wojsk lądowych na Ukrainę, ale nie wykluczył takiej możliwości w przyszłości. Słowa Macrona wywołały wielkie poruszenie – szereg krajów NATO oświadczyło, że nie rozważa wysłania swoich wojsk na Ukrainę i udziału w wojnie z Rosją.

Kosiniak-Kamysz: Musimy być gotowi na każdy scenariusz

– Rosja była i jest zagrożeniem dla cywilizacji zachodniej. Państwa Unii Europejskiej i NATO muszą być przygotowane na każdy scenariusz. I Polska musi być przygotowana na każdy scenariusz – oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Przyznał, że słowa Putina go nie zaskakują. – Są one potwierdzeniem dążeń rosyjskich, które niektórzy przez lata traktowali z przymrużeniem oka, ale okazało się, że trzeba je traktować bardzo poważnie – powiedział szef MON.

