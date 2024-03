Kukiz stanie przed komisją śledczą. "Podobno chodzi o mój wpis na Facebooku"

W poniedziałek odbędzie się kolejne posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. wyborów kopertowych.

Wśród przesłuchiwanych będą posłowie Kukiz'15 Paweł Kukiz i Jarosław Sachajko oraz były prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot.

Wpis Kukiza pod lupą komisji śledczej?

Wniosek o przesłuchanie polityków Kukiz'15 złożył wiceprzewodniczący komisji śledczej Bartosz Romowicz z Polski 2050. Jak przyznał w rozmowie z PAP, chce zapytać posłów o to, czy członkowie ówczesnego rządu i kolacji rządzącej próbowali wpływać na ich decyzje w sprawie głosowania nad ustawą o wyborach kopertowych.

– Nie pamiętam, żeby ktokolwiek z PiS rozmawiał ze mną w sprawie wyborów kopertowych i namawiał mnie do głosowania za ich przeprowadzeniem. Ja osobiście nie byłem angażowany w tę sprawę – przyznał w rozmowie z "Super Expressem" Paweł Kukiz. – Nie rozumiem, dlaczego zostałem wezwany przed komisję śledczą – zaznaczył.

– Podobno komisji chodzi o jakiś mój wpis na Facebooku, w którym pisałem o próbach namawiania posłów Kukiz'15 przez PiS do głosowania za wyborami kopertowymi. Z tego, co pamiętam, to zagłosowaliśmy przeciw ich przeprowadzeniu – powiedział lider Kukiz'15. Zarówno Paweł Kukiz, jak i Jarosław Sachajko w kwietniu 2020 r. głosowali "za" odrzuceniem projektu ustawy dotyczącej wyborów powszechnych na prezydenta RP w sposób korespondencyjny.

Wybory korespondencyjne

Przypomnijmy, że w maju 2020 r. miały się odbyć korespondencyjne wybory prezydenta RP. Jako powód wskazano epidemię COVID-19. Ostatecznie jednak zrezygnowano z głosowania kopertowego. Wybory odbyły się w sposób tradycyjny.

Sejm przegłosował powołanie komisji śledczej ds. wyborów kopertowych na początku grudnia. Komisja bada, "czy organizacja oraz przygotowanie wyborów doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia finansami Skarbu Państwa". Przewodniczącym komisji jest Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.

