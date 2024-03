Duda na proteście rolników: Trzaskowski mówi, że się planeta pali. We łbie się panu pali

W Warszawie odbył się w środę kolejny protest rolników. Przed Sejmem doszło do przepychanek z policją, która użyła wobec protestujących pałek i gazu łzawiącego. Po tej akcji manifestacja została rozwiązana. Wcześniej do zgromadzonych przemówił przewodniczący "Solidarności" Piotr Duda.

– Szczęść Boże rolnikom, szczęść Boże "Solidarności". Pozdrawiamy wszystkich protestujących dzisiaj w Warszawie, ale i całej Polsce. Jak wiemy, rolnicy nie zostali wpuszczeni do Warszawy. Zostały postawione blokady. To jest ta praworządność Donalda Tuska? – pytał. – Są górnicy, są hutnicy, jest motoryzacja i jest przemysł spożywczy. Najważniejsze jest to, że jesteśmy dzisiaj razem, bo łączy nas jeden wspólny postulat: precz z Zielonym Ładem! Precz z "zielonym wałem"! Precz z "zielonym jadem" – nawoływał szef "S".

Duda przypomniał rok 2011. –W tym budynku mieliśmy spotkanie delegacji "Solidarności" z panem premierem Tuskiem podczas naszego protestu. Wówczas Solidarność bardzo głośno mówiła o tzw. pakiecie klimatycznym. Pakiecie, który zabije polskie górnictwo, rolnictwo, cały polski przemysł. Odbyła się ponad 100-tysięczna demonstracja "Solidarności". 30 czerwca 2011 roku pan premier obiecał powołać zespół, który zajmie się tzw. polityką klimatyczną. Odbyły się dwa spotkania tego zespołu. I co? I nic! I dzisiaj, po 11 latach, musimy się spotykać znowu w Warszawie i walczyć z Zielonym Ładem, który zniszczy naszą gospodarkę – wskazał.

Duda: UE szykuje nam draństwo

Zaznaczył, że "rolnicy protestują nie tylko w swoim imieniu, ale w imieniu wszystkich Polaków, którym sercu droga jest Ojczyzna".

– To draństwo, jakie szykuje nam Unia Europejska, jakie szykują nam eurokraci, jest dla nas nie do przyjęcia. Dlatego, moi drodzy, to jest ten moment! Nic tak nie wychodzi dobrze Donaldowi Tuskowi, jak jednoczenie wielu środowisk. I to jest ten moment, w którym się jednoczymy. To nie jest koniec, to dopiero początek naszego marszu – wskazał Piotr Duda.

Zdaniem związkowca po 20 latach od wejścia Polski do UE "chcą dobić naszą gospodarkę tzw. Zielonym Ładem. To, co wywalczyliśmy ciężką pracą, dzisiaj chcą nam odebrać tylko dlatego, że lewactwo europejskie wymyśliło sobie, że będą chronić planetę. Cała emisja CO2 Unii Europejskiej to tylko 7 proc. światowej emisji CO2! A co robi reszta państw? Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja? Śmieją się! I mają ten Zielony Ład wiecie gdzie, powiedzmy to głośno: w dupie mają Zielony Ład!".

"Czy to jest normalne?"

Dodał, że "kolejne rządy polskie – od lewa do prawa – wszyscy odpowiedzialni są za Zielony Ład. Bo wszystko podporządkowane jest tzw. niemieckiej gospodarce". – Niedawno mieliśmy piece węglowe przestawiać na gazowe. A za rok, dwa będziemy musieli likwidować gazowe, bo wchodzi tzw. program ETS 2, czyli będziemy płacić podatek od emisji za używanie kotłów gazowych i olejowych. Czy to jest normalne? Ale prezydent Trzaskowski mówi, że się planeta pali. Panie Trzaskowski, to we łbie się panu pali – stwierdził przewodniczący "S".

– My się na to nie godzimy. Z tą emisją CO2 jest jak z cholesterolem. Jest cholesterol dobry i jest zły. To jak z dwutlenkiem węgla. Ten niemiecki dwutlenek węgla jest dobry, ale ten polski jest zły. My się na to nie zgadzamy! Nie zgadzamy się także z narracją, że albo Zielony Ład, albo polexit. Nie! My chcemy być w Unii Europejskiej, ale chcemy zniszczyć Zielony Ład, wsadzić go do tej trumny. I to zrobimy! – podsumował Piotr Duda.

