"Manual" dla nauczycieli. Politycy PiS komentują propozycję Muchy

Zapowiedź zlikwidowania prac domowych wywołała żywą dyskusję. Przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedzą minister edukacji Barbary Nowackiej na początek zmiany obejmą uczniów szkół podstawowych, jednak docelowo także licealiści i uczniowie techników również nie będą musieli odrabiać zadań domowych. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie w kwietniu.

Przeciwnicy pomysłu wskazują, że brak prac domowych spowoduje obniżenie wiedzy wśród uczniów oraz nie wyrobi w nich nawyku systematycznej pracy. Jak na krytykę odpowiadają politycy koalicji? Joanna Mucha powiedziała w jednym z wywiadów, że resort chce przygotować "manual", "w którym powiemy, co jest pracą domową, a co nie ". Pozwoli to wyjaśnić wątpliwości i zapobiegnie, przynajmniej w opinii poseł, konfliktom na linii nauczyciel-uczeń i nauczyciel-rodzice.

Politycy PiS komentują

Propozycję Muchy skomentowali kąśliwie politycy PiS.

"Cudowne! Zakaz prac domowych będzie, drodzy państwo, polegał na tym, że Platforma wprowadzi nową definicję – tj., przepraszam, MANUAL (!) – gdzie uchwali, że prace domowe nie są pracami domowymi. I pięknie – konkret zrealizowany, pora na CSa" – napisał Paweł Jabłoński.

"W końcu się dowiemy, co to jest praca domowa. Całe pokolenia uczniów i nauczycieli najwyraźniej były do tej pory – bez mauala – ciemne jak tabaka w rogu" – napisał z kolei Radosław Fogiel.

Przeciwko decyzji MEN

Pomysł krytykują nie politycy opozycji, ale także np. Rzecznik Praw Obywatelskich. Profesor Marcin Wiącek wskazuje, że całkowity zakaz prac domowych może być postrzegany jako niezgodny z deklaracjami o potrzebie wzmocnienia pozycji nauczycieli oraz autonomii szkół. Tak znaczące zmiany w kwestii nauczania w polskich szkołach powinien być poprzedzone konsultacjami z ekspertami z dziedziny dydaktyki oraz ze środowiskiem nauczycielskim i rodzicami.

