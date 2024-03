Czarzasty: Szukanie dróg trzecich nie jest w tych sprawach rozsądne

Na konferencji prasowej w ramach kampanii samorządowej Lewicy w Bydgoszczy głos zabrali m.in. poseł Adrian Zandberg i wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Pożyczka z KPO. Zandberg: Będzie sporo środków do wydania

Jeden z liderów Lewicy Razem oznajmił, że politycy przyjechali do miasta "z bardzo dobrymi wiadomościami". Chodzi o wydatkowanie pożyczki z Unii Europejskiej.

– Najbliższa kadencja w sejmikach, samorządach to będzie kadencja, w której będzie sporo środków do wydania. Te środki będą dlatego, że zostaną uruchomione fundusze z KPO. Jak wiecie, Lewica w sprawie KPO jest bardzo konsekwentna. Byliśmy za ratyfikacją KPO wtedy, kiedy nie było to popularne i wtedy, kiedy wielu nas za to krytykowało – przypomniał Zandberg.

– Mówiliśmy wtedy, że żeby te środki wydać, trzeba będzie spełniać kryteria. Mówiliśmy, że te środki wyda już z dużą dozą prawdopodobieństwa nie PiS, tylko kolejny rząd. Jak widzicie, to co zapowiadaliśmy, stało się faktem. PiS- u już u władzy nie ma, natomiast europejskie środki będą, bo Lewica miała odwagę za nimi zagłosować. Cieszymy się, że inni potrafili zmienić zdanie w tej kwestii, to dobrze, doceniamy to, ale teraz przed nami jest naprawdę ważne zadanie, wybrać w samorządach ludzi, którzy rozsądnie zagospodarują te środki – powiedział Zandberg.

Polityk podkreślał znaczenie samorządów w kwestii racjonalnego wydatkowania otrzymanych funduszy.

Czarzasty: Nie szukajcie trzeciej drogi

Włodzimierz Czarzasty zaapelował młodego pokolenia i do kobiet, żeby podobnie jak 15 października, licznie poszły na wybory.

– Chcę prosić o głos do Lewicy. Nasz program jest w dużej mierze skierowany do was. Chciałbym się zwrócić do wszystkich kobiet, idźcie na wybory – wezwał wicemarszałek, deklarując, że Lewica to tanie mieszkania na wynajem. Podkreślał w tym kontekście konsekwentne poglądy Lewicy.

Czarzasty mówił też o prawach kobiet. – Byłyście oszukiwane kawał czasu w sprawach dotyczących waszych praw. Zawsze na prawa kobiet jest zły czas, ale my tak nie uważamy. My uważamy, że prawa kobiet powinny być załatwiane jak najszybciej, tu i teraz. Nie będę mówił o Sejmie, bo w tej sprawie wszystko już zostało powiedziane, ja reprezentuję partię, która jest w koalicji rządowej i nie chcę już do tego wracać – kontynuował.

– Chcę mówić o samorządach, większość szpitali jest w rękach samorządów, to tych szpitalach będą podejmowane decyzje czy klauzula sumienia będzie obowiązywała czy nie będzie. To w tych szpitalach będą podejmowane decyzje, czy wasze życie będzie zagrożone, czy będzie decyzja o pomocy wam, czy nie – oznajmił Włodzimierz Czarzasty.

– Mam dwa przesłania i dwie prośby do młodych ludzi i do kobiet: idźcie na wybory i głosujcie na tych, którzy mówili w waszych sprawach zawsze to samo. I mówili jasno, precyzyjnie. Nie szukali żadnej piątej, drugiej albo trzeciej drogi – powiedział Czarzasty. – Prawa są dane, albo ktoś ich przestrzega albo nie. Szukanie dróg trzecich, czwartych albo piątych po prostu nie jest w tych sprawach rozsądne – dodał.

