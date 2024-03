Ten sondaż daje zwycięstwo PiS. Niepokój w Trzeciej Drodze

Według najnowszego sondażu United Surveys Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory do sejmików wojewódzkich. Drugie miejsce zajęłaby Koalicja Obywatelska. Trzecia Droga uzyskałaby wynik ok. 10 proc., co wyraźnie pokazuje trend spadkowy. Deklarowana frekwencja wyniosłą 63,7 proc.

Niepokój Trzeciej Drogi

Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce zagłosować 29,4 proc. respondentów. Koalicja Obywatelska uzyskała z kolei wynik 27,4 proc. Trzecia Droga zdobyła 10,5 proc. wskazań.

Jak wskazuje politolog profesor Uniwersytetu Warszawskiego Rafał Chwedoruk w rozmowie z Wirtualną Polską, wyniki sondażu pokazują, że "miesiąc miodowy" Trzeciej Drogi właśnie minął.

– Wynik Trzeciej Drogi sugerowałby nam, że miodowy miesiąc i popularność "show" marszałka Szymona Hołowni skończył się. Oznacza to, że nie przyniósł on strategicznych zysków koalicji, która powraca do poziomów, które przed wyborami parlamentarnymi wywoływały drżenie serc u liderów PSL, KO czy Lewicy – powiedział.

Wyniki sondażu

Na dalszych miejscach uplasowały się Lewica, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy. Oddanie głosu na lewicę zadeklarowało 8,4 proc. ankietowanych. Konfederacja (wspólnie z częścią działaczy Bezpartyjnych Samorządowców) zgromadziła 7,5 proc. wskazań, zaś sami Bezpartyjni Samorządowcy – 4,5 proc. Na inny komitet chce głosować 2,8 proc. wyborców. Zdania w tej kwestii nie ma zaś 9,5 proc. badanych.

Przypomnijmy, że 17 lutego politycy Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców zorganizowali konferencję prasową, podczas której zainaugurowali wspólną kampanię przed wyborami samorządowymi.

Tymczasem liderzy Bezpartyjnych Samorządowców są oburzeni wspólnym startem z Konfederacją i zapowiadają złożenie pozwu. Chcą, aby do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd Konfederacja nie mogła korzystać z ich nazwy. Ta odpowiada, że wszelkie oskarżenia w tej sprawie są absurdalne.

Sondaż United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 22-23 marca 2024 roku na grupie 1000 ankietowanych metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI/CATI).

