"Przekroczono Rubikon". Zastępca Bodnara: Zagrywka rodem ze wschodnich satrapii

"Dziś rano na polecenie neoprokuratorów Tuska i Bodnara, służby włamały się do domu Zbigniewa Ziobro" – poinformował we wtorek w mediach społecznościowych Patryk Jaki.

"Wybijali szyby i niszczyli dom. Wszystko pod jego nieobecność i leczenie w związku z nowotworem. Jego nieobecność była łatwa do ustalenia. Nie było nawet próby kontaktu – przecież umożliwiłby wejście, a telefon jest znany. To było jednak celowe. Gangsterskie działanie" – relacjonował europoseł Suwerennej Polski.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego weszli również do mieszkań posłów: Marcina Romanowskiego, Dariusza Mateckiego oraz Michała Wosia.

Akcja służb ma związek z działaniami prokuratury w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Politycy koalicji rządzącej twierdzą, że przy wydatkowaniu środków z Funduszu doszło do nieprawidłowości.

Służby w domu byłego ministra sprawiedliwości. "Przekroczono Rubikon"

Zastępca prokuratora generalnego Adama Bodnara, prokurator Michał Ostrowski wskazał, że z informacji medialnych jawi się obraz, iż wkroczenie służb specjalnych do domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry pod jego nieobecność to "zagrywka rodem ze wschodnich satrapii".

"Przeszukanie to czynność procesowa, która może być przeprowadzona wobec każdego. Ulubieniec władzy prof. Chmaj twierdzi, że wobec posła ma zastosowanie w tej sytuacji immunitet. Pomijając to, obowiązuje konstytucyjna zasada proporcjonalności. Adekwatność sił i środków do charakteru zdarzenia. Postanowienie o przeszukaniu wydała nielegalnie awansowana w ostatnim czasie prokurator Marzena Kowalska. Bezprawnie posługuje się ona tytułem prokuratora Prokuratury Krajowej" – napisał na platformie X prokurator Ostrowski.

Zastępca prokuratora generalnego podkreślił, że brak jest jakichkolwiek podstaw, by kwestionować legalność funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości, co ma być przedmiotem śledztwa. "Widać jednak w środowisku rządzących, i niestety także w prokuraturze, olbrzymią chęć »dorżnięcia watahy«. Kreowane są rzekome afery, jak np. sprawa Pegasusa, Hermesa etc. To na tej zasadzie wymyślili siłowe wejście, z wybijaniem okien" – stwierdził.

"Ale on dziś zmaga się ze śmiertelnie groźną chorobą i dosłownie walczy o życie. A to lokuje działanie prokurator Kowalskiej poza jakąkolwiek skalą. Stara się ona dosłownie zniszczyć ciężko chorego człowieka. A to wszystko widzi i aprobuje były Rzecznik Praw Obywatelskich. Panie @Adbodnar, Pan naprawdę uważa, pomijając już kwestię wątpliwej zasadności postępowania, że w tej sprawie nie można było wydać postanowienia o żądaniu wydania rzeczy i zwrócić się o to do obecnego posła Zbigniewa Ziobro?" – pytał Michał Ostrowski. Jak podkreślił, "przekroczono Rubikon". "Panie Ministrze @ZiobroPL, moje wyrazy wsparcia dla Pana w tych trudnych chwilach!" – dodał.

