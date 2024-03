Akcja ABW w domu Ziobry. Zaskakująca ocena Polaków

We wtorek i środę Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z prokuratorami prowadziła przeszukania w różnych miejscach na terenie Polski. Służby weszły m.in. do domów Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości, a także do pokoju w hotelu sejmowym, który zajmuje Michał Woś, były wiceminister sprawiedliwości. Zarówno Ziobro, jak i Woś są obecnie posłami i posiadają immunitet. Nie są o nic oskarżeni, nie postawiono im żadnych zarzutów.

Działania służb miały związek ze śledztwem dotyczącym wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuty usłyszało siedem osób. W czwartek sąd zastosował areszt wobec trzech podejrzanych, w tym księdza Michała O., prezesa Fundacji Profeto, beneficjenta Fundusz.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak, materiał zebrany podczas przeszukań będzie analizowany pod kątem uchylenia immunitetu politykom.

Polacy ocenili działania służb

Pracowania SW Research na zlecenie rp.pl zapytała Polaków o to, jak oceniają akcję służb w domach polityków Suwerennej Polski. Jak się okazuje, zdecydowana większość respondentów oceniła działania ABW pozytywnie. Taką opinię wyraziło 44,1 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 21,4 proc. ankietowanych. Zdania w tej sprawie nie ma 20 proc. biorących udział w sondażu. Z kolei 14,5 proc. nie słyszało o sprawie.

Kontrowersje wokół przeszukania

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak potwierdził podczas konferencji prasowej w środę, że Zbigniew Ziobro nie został poinformowany o przeszukaniu jego domu. Pytany, dlaczego zostały zasłonięte kamery monitoringu, Nowak odparł, że była to decyzja funkcjonariusza ABW. – Mam od nich informację, że dla bezpieczeństwa funkcjonariuszy – dodał.

Ziobro, który jest chory na nowotwór i od wielu miesięcy nie pokazywał się publicznie, przerwał terapię i wczoraj wieczorem pojawił się przed swoim domem. –To polityczny spektakl bezprawia, niemocy Donalda Tuska po 100 dniach niespełnionych obietnic – powiedział dziennikarzom były szef MS.

Czytaj też:

Romanowski: Odwet reżimu Tuska nie zamknie mi ustCzytaj też:

"Jestem zmuszony zabrać głos". Pierwszy wywiad Ziobry od miesięcy