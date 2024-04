Zandberg apeluje do wyborców Trzeciej Drogi, by głosowali na Biejat

Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się w niedzielę 7 kwietnia. Polacy wybiorą przedstawicieli w radach dzielnic, gmin, miast i powiatów a także członków sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W Warszawie na urząd prezydenta kandydują: Rafał Trzaskowski, Tobiasz Bocheński, Magdalena Biejat, Przemysław Wipler, Janusz Korwin-Mikke oraz Romuald Starosielec.

Swojego kandydata nie wystawiła Trzecia Droga (Polska 2050 + PSL), która za to wspiera Adrianę Porowską w walce o fotel wiceprezydenta stolicy (u Rafała Trzaskowskiego).

Zandberg: Nie głosujcie na Platformę ani na PiS

W związku z rozpoczynającą się o północy ciszą wybroczą, szef partii Razem Adrian Zandberg wystosował apel do wyborów Trzeciej Drogi

"Na koniec kampanii – mój skromny apel do wyborców Polski 2050/Trzeciej Drogi w Warszawie. Drodzy Państwo, wiem, że – tak jak my w Razem – macie serdecznie dosyć wojny polsko-polskiej. Że chcecie innej polityki: praktycznej, naprawdę obywatelskiej, bliżej ludzi. Wasza partia zrezygnowała ze startu w wyborach prezydenckich w Warszawie. Nie będę Was w związku z tym namawiać do zmiany popieranej partii. Zresztą – umówmy się – w przedwyborczym ferworze takie apele mają niewielkie znaczenie" – wskazuje poseł.

Jak zaznacza, prosi o jedno. "W wyborach prezydenckich nie utrwalajcie Waszymi głosami duopolu. Nie głosujcie na Platformę ani na PiS. Głosujcie na zmianę" – apeluje Zandberg, namawiając do oddania głosu na Magdalenę Biejat.

Trzaskowski wygra w I turze? Sondaż daje odpowiedź

W badaniu Pollster Rafał Trzaskowski zdobył 49,71 proc. głosów. Druga Magdalena Biejat z Lewicy zanotowała wynik 18,25 proc. wskazań. To oznacza, że potrzeba byłaby druga tura. Trzecie miejsce zajął Tobiasz Bocheński z PiS z wynikiem 11,09 proc.

Wyniki pozostałych kandydatów prezentują się następująco: Przemysław Wipler z Konfederacji – 7,07 proc., Janusz Korwin-Mikke – 1,91 proc., Romuald Starosielec – 1,15 proc. 1,34 proc. respondentów powiedziało, że odda nieważny głos. 11,48 proc. nie wie, na kogo mogłoby oddać swój głos.

Sondaż został przeprowadzony na zlecenie TVP Info.

Czytaj też:

PiS zmieniło taktykę. Wszystko z powodu wewnętrznych sondażyCzytaj też:

Najnowszy sondaż przedwyborczy. Tusk minimalnie przegrywa z PiSCzytaj też:

Kosiniak-Kamysz nie zna nazwiska kandydatki Trzeciej Drogi w Warszawie