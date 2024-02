Kto byłby najlepszym prezydentem Warszawy? Katastrofalny wynik Wiplera

W stolicy kandydują: urzędujący prezydent Rafał Trzaskowski, Tobiasz Bocheński z PiS i Magdalena Biejat z Nowej Lewicy, Przemysław Wipler z Konfederacji oraz Janusz Korwin-Mikke (były poseł Konfederacji).

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Mieszkańcy Warszawy otrzymają cztery karty do głosowania: na prezydenta miasta, do rady Warszawy, do rady dzielnicy i do sejmiku województwa.

Jeżeli żaden z kandydatów na prezydenta nie otrzyma co najmniej 50 proc. głosów, 21 kwietnia zostanie przeprowadzona druga tura wyborów.

Sondaż: Trzaskowski bezkonkurencyjny

W sondażu SW Research dla Wprost.pl zapytano, kto byłby najlepszym prezydentem Warszawy. Rafał Trzaskowski jest bezkonkurencyjny. Polityk zdobył aż 43,6 proc. głosów. Drugą najczęściej wybieraną opcją było natomiast "nie mam zdania" – aż 31 proc.

Kandydat PiS Tobiasz Bocheński uzyskał zaledwie 9,4 proc. głosów, a kandydatka Lewicy Magdalena Biejat 4,7 proc. Najgorzej wypada natomiast Przemysław Wipler z wynikiem 2,8 proc.

Wipler kontra Korwin-Mikke w Warszawie

W sondażu nie uwzględniono Janusza Korwin-Mikkego, który również będzie kandydował na prezydenta Warszawy. To zapowiada ciekawą walkę po prawej stronie. Z ramienia Konfederacji z poparciem Bezpartyjnych Samorządowców startuje bowiem Przemysław Wipler. Były poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke twierdzi, że "Wiplera poprą rozłamowcy z Bezpartyjnych Samorządowców".

Janusz Korwin- Mikke na prezydenta stolicy kandydował – bez powodzenia – już kilka razy. Najpierw w 2006 roku, następnie w 2010 a potem jeszcze w 2018 roku. Polityk jednak nigdy nie zdołał wejść do drugiej tury. Najlepszy wynik uzyskał w 2010 zdobywając 3,9 proc. głosów. Obecnie polityk jest skłócony z Konfederacją.

