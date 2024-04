"Wtedy moglibyśmy rządzić". Trzaskowski: Apeluję do wszystkich

W drugiej turze wyborów w Krakowie zmierzy się kandydat KO Aleksander Miszalski z Łukaszem Gibałą. Do poparcia Miszalskiego zachęcał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

– Dzisiaj potrzebna jest totalna mobilizacja. Mówiliśmy o tym przez te ostatnie miesiące, że mobilizacja jest absolutnie kluczowa, że musimy wykonać ten kolejny krok po to, żeby w naszych miastach, miasteczkach, na polskiej wsi rządzili sprawdzeni gospodarze, ludzie którzy są wiarygodni – stwierdził Rafał Trzaskowski na wiecu KO w Krakowie.

Prezydent Warszawy dodał, że gdyby 7 kwietnia frekwencja w elektoracie KO była większa, to sukces w sejmiku małopolskim byłby pewny. – Ta mobilizacja mogła być większa. My wszyscy liczyliśmy na to, że frekwencja w tych wyborach samorządowych będzie wyższa, wtedy moglibyśmy rządzić, jestem o tym absolutnie przekonany, również w sejmiku małopolskim. Okazało się trochę inaczej, część z nas postanowiła zostać w domu i dlatego dzisiaj do wszystkich apeluję – idźcie do wyborów 21 kwietnia i głosujcie na wiarygodnych kandydatów, a w Krakowie na Aleksandra Miszalskiego – mówił Trzaskowski.

Oficjalne wyniki wyborów samorządowych

Państwowa Komisja Wyborcza podała w poniedziałek wieczorem ostateczne i pełne wyniki wyborów samorządowych. Zgodnie z nimi, w wyborach do sejmików wojewódzkich zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego zwiększyła swoją przewagę w porównaniu do badania exit poll i zakończyła wybory z wynikiem 34,27 proc. (exit poll dawał PiS 33,7 proc.). Druga Koalicja Obywatelska zdobyła 30,59 proc. (exit poll – 31,9 proc.).

Na Trzecią Drogę głosowało 14,25 proc. (exit poll – 13,5 proc.), Konfederacja 7,23 proc. (7,5 proc.), a Lewica – 6,32 proc. (6,8 proc.).

Prawo i Sprawiedliwość wygrało w siedmiu, a Koalicja Obywatelska – w dziewięciu województwach.

