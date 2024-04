Błaszczak: Tuskowi można wcisnąć każdy bubel, byle miał w nazwie "europejski"

Premierzy Polski i Danii spotkali się w poniedziałek w Warszawie. – Rozmawiałem dzisiaj z panią premier o współpracy części państw europejskich na rzecz budowy żelaznej kopuły, czyli tej tarczy przeciwko rakietom, dronom. Jak państwo wiecie, między innymi Dania, także Niemcy i Wielka Brytania, współpracują w UE nad europejskim, oczywiście NATO-wskim, ale europejskim systemem obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej, przeciwko dronom – powiedział premier Donald Tusk na wspólnej konferencji prasowej z premier Danii Mette Frederiksen.

Błaszczak: Można wcisnąć każdy bubel

Zapowiedzi Donalda Tuska krytykuje Mariusz Błaszczak, poseł PiS. "Wygląda na to, że Donaldowi Tuskowi można wcisnąć każdy bubel, byleby miał w nazwie »europejski«. Ta »kopuła« to tak naprawdę system oparty na niemieckich rozwiązaniach" – napisał w mediach społecznościowych.

Polityk PiS podkreśla, że z udziału w tym projekcie jeszcze w zeszłym roku zrezygnowało aż dziewięć państw.

"Nasz system obrony powietrznej opiera się na produktach m. in. polskiej zbrojeniówki, a najważniejsze komponenty – system Patriot, Mała Narew czy Poprady – już bronią polskiego nieba. Dołączenie do European Sky Shield to kilka kroków wstecz jeśli chodzi o rozwój obrony przeciwrakietowej, zaprzepaszczenie wieloletniej pracy i totalna niegospodarność środków publicznych" – podkreśla polityk PiS.

Człowiek prezydenta na posiedzeniu rządu

We wtorek odbyło się cotygodniowe spotkanie Rady Ministrów. Tym razem jednak uczestniczą w nim szef BBN Jacek Siewiera, szef SGWP gen. Wiesław Kukuła oraz dowódca operacyjny RSZ gen. dyw. Maciej Klisz. Ma to związek z napiętą sytuacją międzynarodową oraz konfliktem na Bliskim Wschodzie. Spotkanie będzie niedostępne dla mediów.

