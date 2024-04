Tusk: Polska chce budować kopułę chroniącą europejskie niebo

Premierzy Polski i Danii spotkali się w poniedziałek w Warszawie. – Rozmawiałem dzisiaj z panią premier o współpracy części państw europejskich na rzecz budowy żelaznej kopuły, czyli tej tarczy przeciwko rakietom, dronom. Jak państwo wiecie, między innymi Dania, także Niemcy i Wielka Brytania, współpracują w UE nad europejskim, oczywiście NATO-wskim, ale europejskim systemem obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej, przeciwko dronom – powiedział premier Donald Tusk na wspólnej konferencji prasowej z premier Danii Mette Frederiksen.

Rozmowy o tarczy antyrakietowej

– Ostatnie zdarzenia, szczególnie ten ostatni atak Iranu na Izrael potwierdził jeszcze raz, jak ważne jest posiadanie tego typu instalacji. Nie ma żadnego powodu, żeby Europa była pozbawiona skutecznej tarczy antyrakietowej, antydronowej – przekonywał.

– Wyobraźmy sobie tylko przez chwilę, co byłoby dzisiaj z Izraelem, gdyby nie kopuła, która chroni Izrael przed atakami rakietowymi. I nie trzeba mieć dużo wyobraźni, żeby zrozumieć, że Europa jest też w strefie zagrożenia. Dlatego cieszę się, że pani premier pozytywnie zareagowała na moją intencję, aby Polska dołączyła do projektu w Europie, który będzie budował skutecznie – i powinien budować o wiele szybciej, niż do tej pory – kopułę chroniącą nasze europejskie niebo – wskazał premier Tusk.

Podkreślił, że Polska i Dania "będą stały na straży jednoznaczności UE w ocenie zdarzeń na Wschodzie oraz jednolitego stanowisko UE ws. wojny w Ukrainie". – Będziemy pomagać i mobilizować innych do pomocy Ukrainie, tak aby utrzymała ona swoją integralność i niepodległość – zapewnił szef polskiego rządu.

– Polska i Dania będą współpracować. Polska przejmie niebawem prezydencje w UE, a następnie przekaże ją Danii. Nadamy przyśpieszenia pracom w UE w kwestii rozszerzenia Unii oraz większych inwestycjach w unijne bezpieczeństwo – dodał Tusk.

Czytaj też:

Mastalerek: Nawet Tusk zdaje sobie sprawę, że prezydent tego nie podpiszeCzytaj też:

Ostry atak Lapida na Netanjahu. "Amerykanie są przerażeni"