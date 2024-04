Mastalerek: Nawet Tusk zdaje sobie sprawę, że prezydent tego nie podpisze

W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS). Projekt noweli poparło 244 posłów, przeciw było 199.

Nowelizacja cofa fundamentalne zmiany wprowadzone przez PiS na początku 2018 r., na mocy których 15 sędziów-członków KRS wybierał Sejm. Po przyjętych w piątek zmianach sędziowska część Rady będzie wyłaniana przez wszystkich sędziów w wyborach bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.

Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Jest jednak bardzo mało prawdopodobne, by projekt uzyskał akceptację głowy państwa. Andrzej Duda bardzo krytycznie wypowiada się o działaniach koalicji rządzącej w wymiarze sprawiedliwości i wprost mówi o łamaniu prawa przez rząd Donalda Tuska.

Mastalerek: Prezydent nie będzie zasłoną dymną dla kłótni w koalicji

– Nawet Donald Tusk zdaje sobie sprawę, że prezydent nie będzie podpisywał tych ustaw, mówił to publicznie. Jak pan redaktor wyobraża sobie sytuację, w której ktoś (...) wyklucza prawa ludzi, których prezydent nominował i chciałby, żeby się pod tym podpisał? Nawet premier Tusk mówił, że to niemożliwe, że prezydent to podpisze – powiedział w programie "Rozmowy Piaseckiego" na antenie TVN24 szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek.

– Prezydent jeszcze decyzji nie podjął. Ale nie wyobrażam sobie tego. Nie wiem, po co są procedowane te ustawy. Skoro Donald Tusk mówi, że prezydent i tak ich nie podpisze, to po co je uchwalili? – dodał.

Mastalerek był także pytany o stosunek Andrzeja Dudy do procedowanych w Sejmie projektów ustaw dotyczących aborcji. – Prezydent nie da z siebie zrobić kogoś, za kim kłótnie Lewicy z Trzecią Drogą zostaną schowane. (...) Mówiliśmy o tym na samym początku, że tej koalicji nic nie łączy. Są wyzwiska wulgarne wobec marszałka Hołowni ze strony Lewicy. I dziś prezydent ma być tym, który da zasłonę dymną i powie: i tak nie podpiszę. Prezydent nie będzie zasłoną dymną dla kłótni w koalicji – stwierdził szef gabinetu prezydenta.

