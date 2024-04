Tusk oczekuje, że Duda poruszy ważny temat w rozmowie z Trumpem

Andrzej Duda potwierdził, że jeżeli będzie taka możliwość, to podczas wizyty w Nowym Jorku spotka się z Donaldem Trumpem. Polski prezydent został zaproszony na kolację w słynnej Trump Tower.

O prawdopodobne spotkanie Dudy z kandydatem Republikanów w jesiennych wyborach prezydenckich premier Donald Tusk został zapytany w trakcie briefingu prasowego po posiedzeniu rządu.

– Ja mam pogląd jednoznaczny – ale wydaje mi się, że nie jestem tu oryginalny – w Polsce chyba wszyscy rozumiemy, że z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski i Europy, przyszłości NATO, ewentualne zwycięstwo pana prezydenta Trumpa byłoby prawdopodobnie z niekorzyścią dla tych spraw – powiedział premier, wyrażając opinię, że prawie każde wystąpienie Trumpa pokazuje jego "antyukraiński sentyment" i "prorosyjskie nastawienie". Jego zdaniem Republikanin ma też "krytyczny stosunek do NATO".

Tusk mówi, jaki temat powinien poruszyć Duda w rozmowie z Trumpem

Tusk powiedział, że wolałby, by "żaden polski polityk nie włączał się aktywnie" w kampanię w USA, zaznaczył jednak, że prezydent Duda ma prawo realizować swoją agendę. – Mam nadzieję i minister Sikorski po rozmowie ze mną też będzie takie sugestie panu prezydentowi dziś przekazywał, że jest kilka punktów, na które warto zwrócić uwagę – powiedział Tusk, podkreślając, że Duda spotka Trumpa "po wyjściu z sali sądowej" z uwagi na trwający proces.

Tusk powiedział, że oczekuje, by prezydent Duda poruszył kwestię "jednoznacznego opowiedzenie się po stronie świata zachodniego, demokracji, Europy w konflikcie ukraińsko-rosyjskim". – Zasugerowaliśmy także – pan prezydent usłyszy to od ministra spraw zagranicznych – że dobrze byłoby uwrażliwić wszystkich polityków amerykańskich, jak ważne jest dla nas przyśpieszenie dostaw broni amerykańskiej. Nie możemy czekać 8, 10 lat. Duże inwestycje, jakie PiS przygotował w dużej mierze są zasadne, tylko one będą nam budowały bezpieczeństwo za 8, 10 lat. A my potrzebujemy tego bezpieczeństwa za 8, 10 miesięcy – powiedział Tusk.

Prezydent w Nowym Jorku

Prezydent Andrzej Duda w ramach wizyty roboczej spotka się w Nowym Jorku m.in. z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ Dennisem Francisem oraz przewodniczącą Rady Gospodarczej i Społecznej ECOSOC Paulą Narvaez.

Mieszko Pawlak, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, poinformował, że rozmowy, jakie są oficjalnie planowane, będą dotyczyć m.in. rosyjskiej agresji na Ukrainę, ale też sytuacji na Bliskim Wschodzie.

To druga w ciągu miesiąca wizyta prezydenta w Ameryce. W marcu Duda wraz z premierem Donaldem Tuskiem zostali przyjęci przez prezydenta USA Joe Bidena w Białym Domu.

