"Mam nadzieję, że tak pozostanie". Ważne słowa prezydenta Dudy

W poniedziałek przed uroczystością zaprzysiężenia nowych członków Rady Ministrów, w Pałacu Prezydenckim doszło do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Donaldem Tuskiem. Dotyczyła ona m.in. udziału Polski w Nuclear Sharing, sytuacji na granicy z Białorusią i zbliżającej się prezydencji Polski w UE. Poruszono też tematy uznawane za drażliwe, takie jak Centralny Port Komunikacyjny czy ustawa kompetencyjna.

Prezydent chce skupić się na budowaniu bezpieczeństwa Polski i w tej kwestii będzie całkowicie współpracował z rządem.

Współpraca w kwestii bezpieczeństwa

Prezydent od dłuższego czasu podkreśla, że kwestia bezpieczeństwa państwa powinna znajdować się poza politycznym sporem. W trakcie rozmowy z dziennikarzami we Włoszech, gdzie Andrzej Duda przebywa w związku z 80. rocznicą bitwy o Monte Cassino, prezydent wskazał, że jak dotąd udaje się utrzymać współpracę w tej kwestii z rządem.

– To wszystko, co jest związane z bezpieczeństwem w Polsce powinno być wyłączone spoza politycznego sporu i w ogromnym stopniu jest wyłączone. W związku z powyższym mam nadzieję, że tak nadal pozostanie – powiedział.

Prezydent powiedział, że fundamentem współpracy w zakresie bezpieczeństwa powinien być dialog, nawet jeśli w innych kwestiach obie strony pozostają w sporze.

– Sprawą jasną jest to, że są różnice, w każdym demokratycznym kraju jest obóz rządzący, jest opozycja, ale trzeba umieć ze sobą rozmawiać i ja zawsze z całą mocą to podkreślam Z całą mocą podkreślam również to, że ja na rozmowy jestem zawsze otwarty i mogę rozmawiać z każdym na każdy temat. Możemy się nie zgodzić, będziemy się różnić, ale ważne jest to, aby różnić się z kulturą, w sposób elegancki i taki który nie będzie budził społecznego zgorszenia ani rozpalał niepotrzebnych społecznych emocji – stwierdził.

Czytaj też:

"Władze PiS nie akceptują takiego podejścia". Kaczyński wściekły na prezydenta DudęCzytaj też:

Prezydent: Jestem zszokowany próbą zamachu na premiera Fico