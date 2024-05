Jaki z poparciem lidera śląskiej "Solidarności". "Działamy ws. cofnięcia Zielonego Ładu"

Patryk Jaki, europoseł Suwerennej Polski otrzymał poparcie od lidera śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" Dominika Kolorza. Polityk jako jeden ze swoich głównych wyborczych postulatów wskazuje walkę z Europejskim Zielonym Ładem.

"Razem z «S» działamy ws. cofnięcia Zielonego Ładu. Dziękuję za wsparcie Dominikowi Kolorzowi – przewodniczącemu zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ «Solidarność»” – napisał w serwisie X Jaki.

Jaki ostrzega przez Zielonym Ładem

Europoseł Suwerennej Polski, który ponownie ubiega się o mandat do PE, od dłuższego czasu ostrzega przed skutkami Zielonego Ładu. W jednym ze swoich ostatnich wpis polityk wskazywał, że po wprowadzeniu w życie unijnych rozwiązań z tego pakietu, drastycznie wzrosną koszty lotów.

Jak przypomniał polityk, sektor lotniczy już jest obciążony unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2 (ETS). Jak na razie, nie widać tego odzwierciedla w cenach biletów, ponieważ linie lotnicze mogą korzystać z darmowych uprawnień do emisji. Jak jednak pisze europoseł, ulgi będą stopniowo wycofywane co "wygeneruje ogromne koszty pewnie przerzucone na pasażerów".

"Solidarność" protestuje

W piątek w Warszawie odbyła się demonstracja organizowana przez NSZZ "Solidarność" pod hasłem "Precz z Zielonym Ładem". Protestujący przeszli ulicami stolicy z Placu Zamkowego przed Sejm.

Przewodniczący związku Piotr Duda poinformował, że tylko w piątek zebrano około 150 tys. podpisów pod projektem zorganizowania referendum w sprawie Zielonego Ładu. Duda podkreślił, że "Solidarność" ma "przygotowane alternatywy na wypadek niepodjęcia inicjatywy przez parlament".

Jak wskazują przedstawiciele "S", z przeprowadzonych na zlecenie związku badań wynika, iż 57 proc. ankietowanych chce referendum w sprawie Zielonego Ładu.

