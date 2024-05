Politycy SP oskarżają TVN24: Ludzie giną przez medialną nagonkę, to kolejna ofiara

W ostatnich dniach dociera coraz więcej dramatycznych informacji związanych z nagonką medialną, jaką zorganizowano na część osób związanych z Funduszem Sprawiedliwości albo rządami PiS. We wtorek pojawiły się doniesienia o śmierci prezesa Fundacji Ex Bono, która rzekomo otrzymała z Funduszu 9 mln złotych.

Sprawę komentowali na konferencji politycy Suwerennej Polski. – Rodzi się niestety bardzo złe skojarzenie. Skala nagonki organizowanej na Bogu ducha winnych ludzi, by kreować obraz przeciwników politycznych zamieszanych w afery, które są fikcją. W tym zacietrzewieniu zaciera się człowieczeństwo – mówił Sebastian Kaleta.

Politycy apelują do Tuska

Poseł podkreślił, że politycy mierzą się z tego typu nagonką na co dzień, ale większość ludzi nie ma z takim zachowaniem do czynienia. – Więc apelujemy do mediów i ekipy Tuska. Tutaj jest mowa o życiu ludzi w tych zorganizowanych nagonkach, Chcemy się temu sprzeciwić. Ta żądza zemsty zaczyna przybierać niedopuszczalny kształt, zaczyna to wyglądać jak inkwizycja. Znajdzie się człowiek i pretekst, to będą działania medialno-prokuratorskie. Jeżeli wpływa o na życie osób, to trzeba ze szczególną uwagą to piętnować. Nie można tego bagatelizować – przekonywał Kaleta

– W ostatnich miesiącach dochodzi do bardzo gwałtownego ataku na środowisko Suwerennej Polski. Zrobiono potężny czarny PR Funduszowi Sprawiedliwości. To bezczelny atak – z tych pieniędzy kupiony został sprzęt, który uratował życie wielu ludziom – mówił z kolei Michał Wójcik.

Jaki pisze o manipulacjach TVN

W materiale TVN24 oczerniającym Fundację Ex Bono wskazano, że Najwyższa Izba Kontroli złożyła do prokuratury pięć zawiadomień w sprawie fundacji. W materiale nie podano jednak, że cztery z tych zawiadomień skończyły się wygraną fundacji w sądzie, gdzie zapadły prawomocne wyroki.

Stacja zarzuciła fundacji, że otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości 9 mln złotych. W rzeczywistości fundacja otrzymała 850 tys. złotych z czego 500 tys. oddała do Ministerstwa Sprawiedliwości. W reportażu stwierdzono, że fundacja nikomu nie pomogła. Tymczasem nawet w raporcie NIK wskazano, że Ex Bono pomogło największej ilości osób ze zbadanych podmiotów w tym czasie.

Wczoraj sprawę komentował natomiast Patryk Jaki. "Będę namawiał rodziny na pozwanie o wysokie odszkodowanie TVN-u i bodnarowcow za tę nagonkę" – napisał w mediach społecznościowych.

