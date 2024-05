Brzezinski stanął w obronie TVN. Ambasador wydał oświadczenie

W środę w trakcie posiedzenia KRRiT nie rozstrzygnięto sprawy koncesji na kolejne 10 lat dla spółki TVN S.A. na nadawanie programu TVN Style. "Zdaniem przewodniczącego przyznanie koncesji dla programu TVN Style mogłoby wiązać się ze złamaniem polskiego i europejskiego prawa" – przekazano w oficjalnym komunikacie. Rada doprecyzowała, że z tego powodu struktura kapitałowa spółki zostanie poddana szczegółowej analizie przez niezależnych ekspertów.

Brzezinski: KRRiT podważa nasze wartości

W obronie TVN wystąpił ambasador USA Mark Brzezinski, który stwierdził, że KRRiT podważa wartości polsko-amerykańskie.



"Jak powiedział wczoraj prezydent Andrzej Duda, dla obu naszych krajów współpraca amerykańsko-polska w zakresie bezpieczeństwa ma fundamentalne znaczenie. Ta współpraca przekłada się na obronę naszych wspólnych wartości, zaangażowanie na rzecz demokracji, wolności prasy, praworządności i wolności prowadzenia działalności gospodarczej" – zaczął Brzezinski.

"Wszystko, co podkopuje wiarę w przewidywalność klimatu inwestycyjnego w Polsce, jak wczorajsze oświadczenie KRRiT kwestionujące zasadność prowadzenia działalności w Polsce przez amerykańską firmę, podważa nasze wspólne wartości, dwustronne interesy i praworządność" – wskazał amerykański ambasador.

KRRiT tłumaczy wątpliwości

KRRiT w opublikowanym w środę komunikacie przytoczyła art. 35 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji. Rzeczony zapis głosi, żektórym "podmioty zagraniczne nie mogą posiadać (nawet pośrednio) więcej niż 49 proc. udziałów w spółce posiadającej koncesję w Polsce".

Jak wskazano wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej zmieniono ustawę o radiofonii i telewizji w ten sposób, że zwiększono limit udziałowców spoza Unii Europejskiej w spółce posiadającej koncesję na rozpowszechnianie programu do 49 proc., a w przypadku udziałowców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do 100 proc.

