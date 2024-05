Msza święta… do kasacji. W imię synodalności usuwają Eucharystię

To zaczęło się już dziać – i to we Włoszech, za zgodą jednego z arcybiskupów. Chodzi o Erio Castellucciego z diecezji Modeny, bliżej znanego na całym świecie ze swojego upodobania w sztuce profanującej Pana Jezusa i Matkę Bożą.

Przypomnę: w czasie tegorocznego Wielkiego Postu Castellucci firmował wystawę artystyczną w jednym z kościołów własnej diecezji, na której pokazano – między innymi – Pana Jezusa na krzyżu wykorzystywanego seksualnie przez mężczyznę; a także Maryję w zmysłowym stroju, obmacywaną przez tłum. Castellucci bronił wystawy z zapałem godnym lepszej sprawy; nie reagował na protesty zgorszonych wiernych, którzy modlili się na różańcu przed kościołem, przepraszając za bluźnierstwo swojego arcypasterza.