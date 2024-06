UE uruchamia wsparcie dla banków. "Aby przyciągnąć inwestycje na Ukrainie"

– Podpisujemy pierwsze umowy o wartości 1,4 mld euro z naszymi bankami partnerskimi, aby przyciągnąć inwestycje na Ukrainie z sektora prywatnego. […] Uruchomimy także dedykowane wsparcie dla inwestycji kapitałowych na Ukrainie. Nasze banki partnerskie będą mogły ubiegać się o wsparcie budżetu UE, inwestując w fundusze kapitałowe działające na Ukrainie – powiedziała von der Leyen podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Berlinie.

W konferencji brali udział m.in. kanclerz Niemiec Olaf Scholz oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

– W ten sposób my, UE, pomagamy im usunąć część ryzyka związanego z inwestycjami kapitałowymi. Naszym celem jest poprawa dostępu do finansowania dla ukraińskich przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP i startupów, co może pomóc w modernizacji ukraińskiej gospodarki, np. w obszarach takich, jak IT i cyfryzacja, energia odnawialna i surowce krytyczne – podkreśliła.

"Zebraliśmy już blisko 500 mln euro"

Dodała, że całe przedsięwzięcie rozpocznie się od projektu pilotażowego, mającego na celu zaspokojenie najpilniejszych potrzeb, które z czasem będzie można rozbudowywać.

– Wiem, że społeczność biznesowa chce zwiększyć swój wkład. Razem zmobilizujemy siłę finansową, aby pomóc Ukrainie stawić czoła i odbudować się – dodała.

Podkreśliła, że wsparcie dotyczy także sektora energetycznego.

– Na pilne naprawy zebraliśmy już blisko 500 mln euro. Ponadto zapewniamy 1 tys. dodatkowych generatorów do pilnego wytwarzania energii. A tysiące paneli słonecznych wkrótce dotrą na Ukrainę. Celem jest pomoc w decentralizacji systemu elektroenergetycznego, a tym samym zwiększenie jego odporności – dodała.

Poinformowała, że końca czerwca KE dostarczy Ukrainie dodatkowe 1,9 mld euro w ramach instrumentu pomocy Ukrainie. – Jest to możliwe dzięki zatwierdzonym przez Ukrainę kompleksowym reformom i strategii inwestycyjnej – podkreśliła.

Przypomniała, że w roku ubiegłym KE ustanowiła nowy instrument o wartości 50 mld euro dla Ukrainy, który ma zapewnić wsparcie do 2027 r.

