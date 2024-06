Tusk chwali von der Leyen. "Rozumie sprawy Polski"

Nieformalny szczyt odbędzie się w poniedziałek w Brukseli. Podział stanowisk w Unii Europejskiej to kolejny krok po wyborach do PE, które odbyły się 9 czerwca. Głównymi negocjatorami Europejskiej Partii Ludowej będzie premier Donald Tusk i premier Grecji Kyriakos Mitsotakis. Według ustaleń RMF FM, Tusk ma zaproponować na szczycie UE kandydaturę Ursuli von der Leyen na drugą kadencję szefowej Komisji Europejskiej.

– Jestem bardzo zadowolony z dotychczasowej współpracy z szefową Komisji, ponieważ w pełni rozumie fundamentalne sprawy dla Polski – powiedział premier podczas konferencji prasowej.

Z kolei na portalu X szef PO napisał: "Polska chce Europy zdecydowanej i silnej w sprawach bezpieczeństwa, migracji, praworządności i obrony. Gotowej finansować te potrzeby. Tego chcą nasi wyborcy. To moje priorytety w rozpoczynających się właśnie negocjacjach".

Ważne negocjacje

"Jeśli szefowie państw i rządów państw UE porozumieją się ostatecznie co do tego, kto będzie przewodniczącym Komisji Europejskiej i kto zajmie pozostałe stanowiska na kolejnym szczycie w dniach 27-28 czerwca, to Parlament Europejski mógłby przegłosować te kandydatury już na pierwszym posiedzeniu po ostatnich eurowyborach, które rozpocznie się 16 lipca. Na taki scenariusz jest gotowa Europejska Partia Ludowa i za tym optuje polski premier Donald Tusk, który uważa, że szybkie porozumienie pokaże jedność Unii w obliczu wyzwań, przed jakimi stoi UE: wojny w Ukrainie i potencjalnej zmiany na stanowisku prezydenta w Stanach Zjednoczonych" – podała rozgłośnia.

Szczyt rozpocznie rozmowa z obecną przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą. W pierwszej części spotkania weźmie udział również Niemka Ursula von der Leyen, która jako przewodnicząca KE bierze udział w posiedzeniach Rady Europejskiej. Z jej udziałem odbędzie się dyskusja na temat unijnych priorytetów na kolejne pięć lat, które zostaną zawarte w dokumencie zwanym agendą strategiczną. Dyskusja nt. podziału unijnych stanowisk odbędzie się podczas kolacji liderów, po opuszczeniu obrad przez von der Leyen.

Podczas negocjacji przywódcy będą rozmawiać też o tym, kto w kolejnej kadencji będzie przewodniczył pracom Parlamentu Europejskiego. Tutaj jednak ostateczną decyzję podejmą sami eurodeputowani wybrani 9 czerwca.

