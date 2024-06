W piątek radiowóz niemieckiej policji przekroczył przejście graniczne w Osinowie Dolnym i już po polskiej stronie zostawił rodzinę imigrantów z Bliskiego Wschodu. Z relacji medialnych wynikało, że z zaparkowanego na parkingu policyjnego wozu wysiadły dwie dorosłe osoby i troje dzieci. Radiowóz odjechał, a pozostawione osoby zaczepiały przechodniów i udały się w kierunku jednego z dużych dyskontów.

"Przywiezienie i pozostawienie przez niemiecką policję cudzoziemców w Polsce (Osinów Dolny) odbyło się z naruszeniem zasad współpracy obu służb i prawa regulującego kwestie przekazywania osób. Służby niemieckie nie mogą arbitralnie podejmować takich decyzji" – podała w komunikacie Straż Graniczna.

SG przekazała również, że niezwłocznie skontaktowała się ze stroną niemiecką, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

Spotkanie Tusk-Scholz. Szydło: Co ustaliliście?

Premier Donald Tusk zapowiedział w poniedziałek rozmowę z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. To reakcja na doniesienia prasowe oraz komunikat Straży Granicznej w sprawie incydentu na przejściu granicznym w Osinowie Dolnym.

Do tej pory Tusk nie poinformował o efektach rozmowy z kanclerzem Scholzem.

"Donald Tusk zapowiadał wczoraj, jak to »szczegółowo wyjaśni« podczas spotkania z kanclerzem Niemiec sprawę przerzucania przez niemiecką policję do Polski migrantów. Spotkanie się odbyło, a informacji o jego przebiegu brak" – napisała we wtorek na portalu X była premier, europoseł PiS Beata Szydło. "Co ustaliście z Scholzem, panie Tusk?" – zapytała szefa rządu polityk Prawa i Sprawiedliwości.

"Czemu się nie uśmiechacie?". Spot PiS

Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w mediach społecznościowych krótki spot. PiS atakuje Donalda Tuska za jego politykę migracyjną. Autorzy klipu zestawili wypowiedzi premiera z nagraniami przedstawiającymi incydenty z udziałem imigrantów w różnych miastach w Polsce. Pojawiają się ujęcia z: Białegostoku, Piotrkowa Trybunalskiego, Warszawy, Wrocławia oraz Białowieży. – Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego. Nie będziemy za nic płacić. Nie będziemy musieli przyjmować żadnych imigrantów z innych kierunków. W polskich domach będzie lepiej – mówi Tusk w tle nagrania.

"Czemu się nie uśmiechacie?" – pyta narrator na końcu spotu PiS.

