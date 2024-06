Posłowie PiS w Komendzie Głównej Straży Granicznej. "Zapytamy o skalę tego procederu"

Profil Służby w akcji opublikował w sobotę na platformie X wpis o obecności migrantów we wsi Czerlonka niedaleko Białowieży na Podlasiu. "Praktycznie codziennie, przez większość dnia na przystanku przesiadują imigranci, którym udało się nielegalnie przedostać przez granicę. Ludzie boją się wyjść wieczorami na ulice, a przez to, że przystanek jest ciągle okupowany, dzieci boją się tam stanąć, by zabrał ich autobus szkolny" – czytamy.

Według relacji przedstawicieli władz Białowieży, to efekt działania takich organizacji, jak Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne. "Aktywiści" mają rozsyłać swój "alarmowy" numer WhatsApp na grupach imigranckich.

Niemcy podrzucili Polsce migrantów?

W piątek radiowóz niemieckiej policji miał przekroczyć przejście graniczne w Osinowie Dolnym i już po polskiej stronie zostawić rodzinę imigrantów z Bliskiego Wschodu.

Z relacji medialnych wynika, że z zaparkowanego na parkingu policyjnego wozu wysiadły dwie dorosłe osoby i troje dzieci. Radiowóz odjechał, a pozostawione osoby zaczepiały przechodniów i udały się w kierunku jednego z dużych dyskontów.

Posłowie PiS mają pytania do komendanta SG

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, Mariusz Błaszczak poinformował, że mieszkańcy województw podlaskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego poprosili posłów Zjednoczonej Prawicy o interwencję. Politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Suwerennej Polski weszli do siedziby Komendy Głównej Straży Granicznej, aby przeprowadzić kontrolę poselską.

– Z państwa rządzonego przez Donalda Tuska, jak się okazuje, mogą uciec szpiedzy rosyjscy, natomiast otwiera się drzwi wobec migrantów, zarówno zza wschodniej, jak i zachodniej granicy. To będzie przedmiotem naszej kontroli – powiedział Mariusz Błaszczak.

– Mamy do czynienia z bezwładnością instytucji państwowych rządzących przez koalicję 13 grudnia. Stawiam tezę, że ten bezwład jest zamierzony, bo przecież nie po to Donald Tusk w kampanii wyborczej w ubiegłym roku uroczyście unieważniał referendum w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa na granicy z Białorusią, nie po to liczył na poparcie Berlina i Brukseli w staraniu o to, żeby przejąć władzę w Warszawie, żeby teraz sprzeciwiał się Berlinowi i Unii Europejskiej – stwierdził szef klubu parlamentarnego PiS.

– Zapytamy komendanta głównego Straży Granicznej o skalę tego procederu nielegalnej migracji – dodał były szef MON.

twitterCzytaj też:

Migranci próbowali nielegalnie przekroczyć granicę. Ukryli się w pociąguCzytaj też:

Wniosek o wotum nieufności wobec Kosiniaka-Kamysza? "Problemem jest Tusk"