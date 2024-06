Migranci próbowali nielegalnie przekroczyć granicę. Ukryli się w pociągu

Podczas kontroli pociągu towarowego wjeżdżającego z Białorusi do Polski przez kolejowe przejście graniczne w Kuźnicy (woj. podlaskie), funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wykryli w dwóch wagonach z keramzytem czterech cudzoziemców próbujących nielegalnie przekroczyć granicę.

Migranci ukrywali się w tzw. węglarkach, przysypani cienką warstwą kruszywa. Obcokrajowcy zostali przekazani funkcjonariuszom z placówki Straży Granicznej w Kuźnicy.

Migranci w pociągu towarowym

Straż Graniczna ustaliła, że mężczyźni w wieku od 21 do 29 lat to obywatele Algierii. Jeden z nich w 2020 r. otrzymał w Belgii decyzję o wydaleniu oraz zakaz wjazdu na okres 10 lat. Powodem tej decyzji było uznanie go winnym dokonania kradzieży domowej przy użyciu przemocy i groźby. W 2018 r. sąd w Brugii skazał mężczyznę na osiem miesięcy pozbawienia wolności. Algierczyk ubiegał się o ochronę międzynarodową w Holandii, której nie uzyskał, ponieważ był karany za przemoc wobec funkcjonariusza oraz udział w migrującej grupie przestępczej (kradzieże, przemoc, groźby). Holandia wydała w stosunku do obywatela Algierii decyzję nakazującą powrót oraz zakaz wjazdu na okres dwóch lat.

"Wobec całej czwórki Algierczyków wszczęto postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji zobowiązującej ich do powrotu do kraju pochodzenia. Wszyscy otrzymali zakazy wjazdu na terytorium państw Schengen na okres pięciu lat. Do czasu opuszczenia terytorium Polski decyzją sądu mężczyźni zostali umieszczeni w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców" – czytamy w komunikacie podlaskiej KAS.

W województwie podlaskim zamknięte są drogowe przejścia graniczne z Białorusią. Działają przejścia kolejowe w Kuźnicy oraz Siemianówce.

Sytuacja na granicy z Białorusią

14-16 czerwca na granicy z Białorusią odnotowano blisko 430 prób nielegalnego przedostania się do Polski – przekazała Straż Graniczna. Za pomocnictwo zatrzymano jedną osobę. Udzielono pomocy sześciu cudzoziemcom. W kierunku polskich patroli rzucano kamieniami.

Zdarzenia związane z nielegalną migracją miały miejsce na odcinkach ochranianych przez placówki Straży Granicznej w Białowieży, Narewce, Dubiczach Cerkiewnych, Krynkach i Czeremsze. W czerwcu 2024 roku na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział SG odnotowano ponad 2,6 tys. prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy.

