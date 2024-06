"Dlaczego rząd Tuska nie reaguje?". Posłowie PiS z kontrolą w MSWiA

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Paweł Jabłoński, Mariusz Błaszczak oraz Daniel Milewski, weszli z kontrolą poselską do siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS przypomniał jedną z ostatnich wypowiedzi Władysława Kosiniaka-Kamysza. – Wicepremier, szef MON zaapelował do aktywistów, żeby nie utrudniali służby żołnierzom i funkcjonariuszom i żeby nie brali udziału w przemycie ludzi z Białorusi do Polski. Widać brakuje komunikacji w rządzie Donalda Tuska, bo za to, że aktywiści mogą działać w strefie buforowej odpowiedzialny jest minister spraw wewnętrznych i administracji i służby jemu podległe – mówił Mariusz Błaszczak podczas konferencji prasowej przed siedzibą MSWiA.

"Kolejny skandal"

– Udajemy się z kontrolą poselską do ministra spraw wewnętrznych i administracji, żeby zapytać, dlaczego minister Tomasz Siemoniak i podległe mu służby zgodziły się na to, żeby aktywiści mogli działać w strefie buforowej. Dlaczego rząd Donalda Tuska nie reaguje wtedy, kiedy polscy funkcjonariusze i żołnierze są obrażani przez aktywistów? Dlaczego rząd Donalda Tuska nie reaguje wtedy, kiedy te organizacje łamią prawo, przemycając ludzi z granicy białoruskiej do Polski? – mówił były minister obrony narodowej.

– Kolejnym skandalem jest to, że – jak słyszymy – po raz kolejny władze niemieckie podrzucają migrantów do Polski. Tak podają media niemieckie. Zatem na spotkaniu Donalda Tuska z kanclerzem Scholzem, do którego doszło w sposób nieoficjalny, bo urząd kanclerski zaprzeczał, żeby było oficjalne spotkanie, panowie ustalili tylko to, że strona niemiecka może kolejnych migrantów, nielegalnych migrantów podrzucać do Polski. To jest wyraz tego, w jaki sposób traktowany jest rząd Donalda Tuska – powiedział Mariusz Błaszczak. – To jest wyraz podejścia Niemiec do tej sprawy, do kryzysu migracyjnego, który narasta w naszym kraju, z powodu polityki niemieckiej – dodał.

