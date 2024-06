NATO zaoferuje Ukrainie nową kwaterę główną do zarządzania przeznaczoną dla niej pomocą wojskową podczas szczytu z okazji 75. rocznicy powstania Sojuszu w Waszyngtonie. Będzie to zapewnienie długoterminowego zaangażowania Sojuszu na rzecz bezpieczeństwa kraju. Porozumienie będzie określone jako "pomost” do ewentualnego członkostwa Kijowa w NATO. O sprawie informuje "The New York Times”

"Pomost” do członkostwa

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wciąż ma nadzieję, że na najbliższym szczycie, który potrwa od 9 do 11 lipca, NATO zaproponuje jego krajowi negocjacje w sprawie członkostwa. Zamiast tego sojusz ogłosi jednak, że zgodził się na utworzenie misji w Niemczech w celu długoterminowej koordynacji wszelkiego rodzaju pomocy dla Ukrainy. Posunięcie to powinno, zarówno Kijowowi, jak i Moskwie, wysłać potężny sygnał sojuszniczego zaangażowania na rzecz wysiłków wojennych Ukrainy.

Ponieważ misja będzie odbywać się pod auspicjami NATO, planuje się jej rozpoczęcie i utrzymanie nawet w przypadku zwycięstwa Donalda Trumpa w listopadowych wyborach prezydenckich w USA.

Administracja prezydenta Joe Bidena i urzędnicy NATO przedstawili ten pomysł jako sposób na przekazanie Kijowowi czegoś poważnego na szczycie, nawet jeśli to nie czas, aby rozmawiać o przystąpieniu Ukrainy do sojuszu.

Nie chodzi tylko o to, że kraj ten jest wciąż w stanie wojny, co może uczynić NATO aktywnym uczestnikiem działań wojennych. Prezydent Biden i kanclerz Niemiec Olaf Scholz stwierdzili, że Ukraina musi wdrożyć ważne reformy, aby ograniczyć korupcję oraz poprawić demokrację i praworządność.

"NYT” zauważa, że nowa misja i wynikające z niej zobowiązania prawdopodobnie usatysfakcjonują Zełenskiego. Rok temu w Wilnie ukraiński prezydent wyraźnie wyraził swoje niezadowolenie, gdy jego państwu nie zaproponowano jasnego harmonogramu negocjacji członkowskich.

Kijów: Nie żyje ważny amerykański dyplomata

