Szczyt NATO. Ukraina oczekuje "stanowczych decyzji"

Ukraina spodziewa się "stanowczej decyzji” na lipcowym szczycie NATO w Waszyngtonie. Kijów będzie starał się realizować swój strategiczny cel, jakim jest przystąpienie do Sojuszu.

– Uważam, że ten szczyt zasługuje na zdecydowaną decyzję, także w sprawie Ukrainy. Jeżeli zabraknie zdecydowanych decyzji w sprawie Ukrainy, szczyt będzie bezużyteczny – powiedział w rozmowie z Reutersem zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Igor Żółkiew. Współpracownik prezydenta Zełenskiego nie precyzując, co jego zdaniem miałaby oznaczać "zdecydowana decyzja".

Droga do NATO

Agencja zauważyła, że podczas szczytu w Waszyngtonie sojusznicy nie spodziewają się zaproszenia Kijowa do członkostwa, ale Sekretarz Generalny będzie starał się pokazać, że Ukraina jest go coraz bliżej. Trwają dyskusje nad możliwym tekstem oświadczenia, które mogłoby wysłać taki sygnał. Dokument miałby zawierać stwierdzenie, że droga Ukrainy do NATO jest "nieodwracalna”.

– Zasługujemy na zdecydowaną decyzję. Każda decyzja NATO zapada w drodze konsensusu. I wszyscy o tym wiemy i rozumiemy, że być może tym razem konsensus zostanie osiągnięty ponownie ostatniego dnia przed szczytem – powiedział Żółkiew.

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta podkreślił, że rozpoczęcie negocjacji w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO będzie "wielką zachętą” dla Ukraińców w okopach i na ulicach, ponieważ "największy konflikt w Europie od czasów II wojny światowej jest szaleństwem".

– Teraz ludzie czekają na pozytywne decyzje. Nie ma sensu teraz spierać się o to, jak długo potrwają negocjacje, ani o coś innego. To jest bardzo ważne. Droga do pełnego członkostwa, na które Ukraina zasługuje jest nieodwracalna – podkreślił ukraiński polityk.

Ukraina i jej zwolennicy nalegają, aby Biały Dom wzmocnił obietnicę przystąpienia kraju do Sojuszu. Z kolei zachodni eksperci uważają, że przystąpienie Ukrainy do NATO byłoby błędem zarówno dla Kijowa, jak i NATO.

Czytaj też:

Zełenski zdymisjonował generała. "Zabił więcej ukraińskich żołnierzy niż jakikolwiek rosyjski dowódca"Czytaj też:

UE znalazła sposób na ominięcie weta Węgier ws. Ukrainy. "Jest skomplikowany, ale działa"