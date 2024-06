Urzędnicy amerykańscy i niemieccy zaproponowali, aby na szczycie NATO, który odbędzie się w przyszłym miesiącu, sojusz przedstawił Ukrainie "pomost" do członkostwa, z zastrzeżeniem, że nie jest to "decyzja nieodwracalna”. Jak informuje CNN, ostateczne ustalenia dotyczące Ukrainy i tego, co podczas lipcowego szczytu w Waszyngtonie zostanie jej zaproponowane, podlegają w tej chwili szczegółowej analizie.

– Na szczycie podejmiemy konkretne kroki, aby zbliżyć Ukrainę do NATO i zapewnić istnienie pomostu do członkostwa, mostu, który będzie mocny i dobrze oświetlony – powiedział niedawno sekretarz stanu USA Anthony Blinken.

Co otrzyma Ukraina?

Administracja prezydenta Joe Bidena nie wierzy, że przedstawienie "nieodwracalnej ścieżki” dla Ukrainy uzyska poparcie całego sojuszu, w tym Węgier. Część członków NATO niechętnie używa także sformułowania mówiącego o "nieodwracalnym wejściu” Ukrainy do NATO, gdyż kraj ten musi jeszcze wdrożyć wszystkie niezbędne reformy demokratyczne i antykorupcyjne. Ponieważ szczyt rozpocznie się za mniej więcej miesiąc, temat ten pozostaje głównym punktem napięcia w toczących się rozmowach.

– Większość krajów Europy Środkowej jest rozczarowana dwuznacznością i zwlekaniem administracji Bidena, jeśli chodzi o wytyczenie konkretnej ścieżki dla Ukrainy – powiedział dyplomata z Europy Środkowej w rozmowie z amerykańską stacją.

Drugi europejski urzędnik, którego kraj bardziej zdecydowanie podchodzi do członkostwa Ukrainy w NATO, powiedział, że europejscy sojusznicy bezpośrednio lobbowali w Białym Domu, aby maksymalnie "rozjaśnić" drogę dla Kijowa.

– Instynktownie czujemy, że należy wytyczyć nową drogę. Należy zwrócić uwagę na szybką ścieżkę członkostwa Ukrainy – powiedział.

Już w 2008 roku na szczycie NATO w Budapeszcie Ukrainie po raz pierwszy przedstawiono niejasne zobowiązania dotyczące zaproszenia do członkostwa w przyszłości. Ukraińcy często przytaczają brak jasności sprzed 16 lat jako argument, że zasługują na więcej, zwłaszcza gdy są atakowani przez Rosję.

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w zeszłym tygodniu, że rozmowy pokojowe z Ukrainą rozpoczną się dopiero wtedy, gdy Kijów formalnie zrzeknie się swoich aspiracji do członkostwa w NATO

