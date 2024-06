Co zrobi Putin? Kwaśniewski: To by oznaczały bomby na Warszawę

W wywiadzie dla "Super Expressu" były prezydent ocenił, czy jego zdaniem NATO i Polska są zagrożone atakiem ze strony Rosji. –Nie sądzę, żeby Putin był gotów i chciał rozpoczynać wojnę z NATO, bo te bomby na Warszawę właśnie to by oznaczały. Myślę, że on będzie kontynuował działania, żeby zdobyć całą Ukrainę, że pójdzie dalej w stronę dawnych republik radzieckich, czyli Mołdawii, Kaukazu, Azji Środkowej, Kazachstanu, Uzbekistanu. I tu bym widział największe zagrożenie – wskazał.

Jak podkreślił, wojna na Ukrainie pokazuje możliwości rosyjskiego wojska. – Nie są aż tak niezmierzone, jak się to mówiło. Natomiast pamiętajmy, że wojna to jest wojna, że ona ma swoją dynamikę. Różne rzeczy mogą się dziać. Poza tym możemy być ofiarami jakichś niekontrolowanych ataków. Jakiegoś błędu po prostu i dobrze, że w Polsce mówi się głośno o bezpieczeństwie – powiedział.

Kwaśniewski: Trzeba się przygotować

Kwaśniewski zaznaczył, że musimy lepiej zrozumieć, jak zachowywać się w sytuacjach krytycznych. – Musimy przypomnieć sobie albo wręcz nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. Musimy nauczyć się i wiedzieć, gdzie kogo informować. I także być przygotowanym na coś, co może się okazać bardziej prawdopodobne aniżeli bomba na Warszawę, czyli np. zakłócenia w działaniu systemów: systemu telekomunikacyjnego, internetu czy dostaw energii – przekonywał polityk. Dodał, że Ukraina jest tu dla nas dobrym przykładem.

Kwaśniewski opowiadał, że w Kijowie bywa "dosyć regularnie i – mimo wojny – miasto działa". – Działa komunikacja, metro, działają hotele, restauracje, sklepy. Oczywiście, jest duża dyscyplina. Jak są alarmy, to trzeba zejść do piwnicy czy do schronu. Jak jest przerwanie dostaw prądu, to trzeba dać sobie z tym radę. Mieć zapasy. Więc myślę, że tego typu informacje trzeba bardziej szeroko doprowadzić do świadomości Polaków – podsumował Aleksander Kwaśniewski.

