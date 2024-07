Poseł PiS: Przegłosowana przez Sejm ustawa o TK jest niekonstytucyjna

We wtorek Sejm przyjął dwie ustawy mające zreformować Trybunał Konstytucyjny – nową ustawę o TK i ustawę z przepisami wprowadzającymi zmiany.

Oba projekty ustaw dotyczących TK razem z przyjętą już uchwałą Sejmu i propozycją zmiany konstytucji stanowią pakiet zaprezentowanej na początku marca przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara i polityków rządzącej koalicji – kompleksowej reformy TK.

Projekty zostały poparte przez wszystkich obecnych na sali posłów KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Przeciw głosowali posłowie klubów PiS i Konfederacji oraz koła Kukiz’15.

PiS: Ustawa niekonstytucyjna

Formacja kierowana przez Jarosława Kaczyńskiego wnioskowała o odrzucenie projektu w całości. W ocenie polityków PiS ustawa zmieniająca funkcjonowanie TK jest niezgodna z konstytucją. W sieci pojawiają się pierwsze komentarze.

Poseł Bartłomiej Wróblewski skomentował decyzję większości sejmowej za pośrednictwem platformy X.

"Przegłosowana przez Sejm ustawa o Trybunale Konstytucyjnym jest niekonstytucyjna. Parlament nie może w żaden sposób ingerować w treść orzeczeń żadnego sądu i żadnego trybunału. A zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji orzeczenia TK 'mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne'. Te pomysły nie rozwiążą żadnego problemu, w tylko zwiększą skalę kontrowersji. Nie przybliżają do zakończenia sporów, w rozciągają na kolejne lata. Zapewne Prezydent Andrzej Duda zawetuje ustawę, a jeśli trafi do TK zostanie uznana za niekonstytucyjną. To nie jest droga do poprawy funkcjonowania władzy sądowniczej w Polsce" – napisał.

Wyroki TK nieważne?

Pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie pod koniec kwietnia. Przed tygodniem prace nad obydwoma projektami zakończyła sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka, która wcześniej przeprowadziła też wysłuchanie publiczne w tej sprawie. Komisja nie zmieniła zasadniczych zapisów reformy. Drugie było we wtorek.

Po wprowadzeniu ustaw moc utraciłyby trzy ustawy odnoszące się do funkcjonowania Trybunału – o statusie sędziów TK, o organizacji i trybie postępowania przed TK oraz przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed TK.

Jednocześnie, jak zapisano w projekcie zawierającym przepisy wprowadzające reformę, wydane w ostatnich latach wyroki TK w składzie z udziałem "osób nieuprawnionych do orzekania" są "nieważne i nie wywierają skutków".

Dwie rekomendowane przez klub KO poprawki przywracają pierwotny zapis w projekcie, zgodnie z którym składy orzekające w sprawach dyscyplinarnych w Trybunale losuje się spośród sędziów TK i sędziów TK w stanie spoczynku. Po pierwszym czytaniu dopisano do tego przepisu zastrzeżenie, że sędziowie w stanie spoczynku muszą wyrazić zgodę na udział w takim losowaniu.

