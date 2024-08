Jakubiak: W Europie poleje się krew. Islam nie toleruje konkurencji

W reakcji na zamordowanie nożem trójki dzieci przez Axela Rudakubane w Wielkiej Brytanii rozpoczęły się protesty przeciwko polityce wpuszczania do kraju jeszcze większej liczby imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. 29 lipca w Southport niedaleko Liverpoolu 17-latek rwandyjskiego pochodzenia zaatakował nożem dzieci, troje zabijając, a kilka raniąc. Zabójstwo to stało się katalizatorem protestów w angielskich, z których część przerodziła się w zamieszki. Na ulice wyszli także kontrmanifestanci, którzy podobnie jak brytyjskie media i władze, forsują narrację o tzw. skrajnej prawicy, "rasizmie" i "ekstremizmie".

Wojna religijna w Europie? Islam nie toleruje konkurencji

Marek Jakubiak powiedział w wywiadzie dla Jaśminy Nowak na antenie Radia WNET, że europejskie lewicowe władze nie zamierzają przyznać się do błędów w zakresie polityki migracyjnej. – Mam jednak wrażenie, że my dzisiaj nie mamy do czynienia z walkami pomiędzy ideologiami czy kolorami skóry. Jak obserwuję Wielką Brytanię, to wydaje mi się, że mamy już do czynienia z wojną religijną. Islam nie toleruje konkurencji – zwrócił uwagę poseł Kukiz’15, dodając, że Chrześcijaństwo wręcz tę konkurencję buduje.

– I tutaj dojdzie do cywilizacyjnego starcia. To jest już na ulicach Wielkiej Brytanii i jak domino rozniesie się po Europie. Tak jak powiedziałem rok temu – poleje się krew. Dlatego, że głupota tych, którzy nie widzieli różnic cywilizacyjnych i myśleli, że doświadczenia RFN po II WŚ z przyjętymi do pracy Turkami można w każdej chwili powtórzyć, byli w błędzie. I teraz starają się zrobić wszystko, żeby cała Europa miała ten problem, a nie tylko poszczególne państwa – zwrócił uwagę Jakubiak.

W tym kontekście warto przypomnieć o przeforsowanym w Brukseli tzw. pakcie migracyjnym, który zakłada relokację nielegalnych imigrantów z Afryki i Azji po całej Europie i utrzymywanie ich przez europejskich podatników.

Jakubiak: Nie widzę wsparcia ze strony Kościoła

W dalszej części rozmowy Jakubiak podkreślił, że na całym świecie Chrześcijanie są najczęściej mordowaną grupą religijną, a obecny Kościół katolicki nie potrafi nawet jasno stanąć w obronie swojej religii wobec bluźnierstw na ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich. Polityk przypomniał, że Kościół powinien cały czas zabiegać o swoich wiernych i bronić ich. – Nie widzę żadnego wsparcia ze strony Kościoła – powiedział.

Prowadząca i poseł rozmawiali o kwestiach demograficznych. – Muzułmanie mają do dyspozycji potężną broń biologiczną; islamska kobieta rodzi od ośmiu do 12 dzieci, a Niemka jedno albo wcale – wskazał Jakubiak, dodając, że w chociażby w Brukseli większością są już Muzułmanie. Poseł powiedział, że Europa sama narobiła sobie problemu i powinna wreszcie zacząć bronić się przed islamistami.

Równia pochyła. Czy Europa zacznie się bronić?

Jaśmina Nowak zapytała, czy Europa jest w stanie zacząć na poważnie przeciwdziałać zagrożeniu. – Dziś mamy zamieszki w Wielkiej Brytanii. Jakiś czas temu były we Francji. Skrajnie trudna sytuacja jest w Niemczech, w krajach Skandynawskich. W krajach starej Europy widzimy, że problem z imigrantami […] jest już tak duży, że pytanie, w jaki sposób można go rozwiązać? Jeśli nie zrobimy niczego, a też spójrzmy na dzisiejszą politykę UE, to idziemy po równi pochyłej. Czy my w ogóle posiadamy jako Europa narzędzia, aby odwrócić sytuację, w której już się znajdujemy? – zapytała.

Poseł zwrócił uwagę, że we Francji nawet niektórzy policjanci przechodzą na Islam, gdzie zasady są jasne. – W świecie, który proponuje nam UE, nie ma żadnych zasad. Oni wzięli się już za konstytucje państw i w całej Europie bezczelnie omijają prawo. Myślę, że Unia sama kopie sobie dołek i nie chciałbym, żeby Polska się w tym dołku znalazła – stwierdził, dodając, że procesy takie jak dalsze ściąganie migrantów z kręgów obcych kulturowo czy realizowanie Zielonego Ładu, wykończą Europę. – Oni w to brną i mało tego – jeszcze przyśpieszają. U nas jest np. najdroższy prąd, bo mamy prąd nie z tego źródła, które oni chcą. Dlatego Polsce będzie trzeba łeb ukręcić, po to, żeby za bardzo nie fikała – powiedział Jakubiak. Polityk ocenił też, że Unia Europejska, jako że jest piramida finansową, prędzej czy później runie.

