Film z Campusu Polska. Morawiecki: Menele w rządzie

Mikołaj Wasiewicz opublikował w social mediach nagranie, które szybko usunął, ale filmik i tak rozszedł się po sieci. Widać na nim bawiących się uczestników Campusu Polska Przyszłości w słuchawkach (tzw. silent disco), tańczących i wykrzykujących "J***ć PiS".

Morawiecki: Menele

Zachowanie uczestników imprezy Rafała Trzaskowskiego oburzyło polityków PiS oraz część internautów. W sieci pojawiły się mocne i dosadne komentarze. Głos zabrał m.in. były premier Mateusz Morawiecki.

"Mamy w rządzie meneli, każdy wie ocb" – napisał były szef rządu.

Wydarzenia na imprezie Trzaskowskiego rozgrzały opinię publiczną. Szczególnie politycy PiS nie kryją oburzenia wulgarnym zachowaniem polityków i zwolenników PO.

"Zero zdziwienia. DJ Nitras i DJ Szłapka pokazali co mają do zaoferowania młodzieży. O 11:00 zapraszam na Nowogrodzką. Przedstawimy więcej informacji na temat Campusu Polska" – dodaje przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Mariusz Błaszczak.



"Młody działacz Platformy już usunął swój wpis z nagraniem, ale za późno. Oto, co Rafał Trzaskowski wtłacza do głów młodym ludziom na swoim campusie. Seans nienawiści i hodowanie sekciarstwa silnych razem. I radośnie podrygujący minister sportu..." – napisał z kolei Radosław Fogiel, poseł PiS.

"Za konsolą @adamSzlapka, który pilnował poziomu hejtu i go podkręcał. Niedobrze sie robi. Co za patologia" – ocenia Sebastian Kaleta.

Głos zabrał również Joachim Brudziński. "Nie potępiam młodych ludzi, młodość często niesie ze sobą głupotę, naiwność,czasem wulgarną ekspresję. Załośni natomiast są politycy, którzy będąc już starymi ciapami aby przypodobać się młodym,stylizują się w postawie, ubiorze czy zachowaniu na luzaków i młodzieńców. Prawda jest taka, drodzy panowie i panie ministry i ministrowie, że jesteście tylko egzemplifikacją Edków z Tanga S. Mrożka i nic więcej" – napisał Brudziński.

