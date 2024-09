Instrukcja zabijania

Donald Tusk, błądząc wzrokiem po trawie, nerwowo kręcąc młynki kciukami, stwierdził, że chodzi o „udostępnienie możliwości dla kobiet we wczesnej ciąży, które uznają, z różnych powodów… hmm, zdrowotnych, że powinny mieć możliwość przeprowadzenia legalnej aborcji […]. Bo skoro […] nie możemy otworzyć szeroko bramy dostępu do aborcji, otwieramy furtki”. Czyli regulacje są tak skonstruowane, by aborcja była dostępna dla wszystkich kobiet, które tylko uznają, z różnych powodów…