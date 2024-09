Nieoczekiwany zwrot w głośnej sprawie. Sędziowie skarżą decyzję Tuska

Nie milkną echa decyzji Donalda Tuska o kontrasygnacie dla postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącego tzw. neosędziego. Przypomnijmy, że szef rządu zgodził się na wyznaczenie sędziego Sądu Najwyższego Krzysztofa Wesołowskiego na komisarza nadzorującego wybór nowego Prezesa Izby Cywilnej.

Fakt ten ściągnął na premiera krytykę ze strony tej części środowiska sędziowskiego, która kwestionowała zmiany wprowadzone w wymiarze sprawiedliwości przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Jak wynika z ustaleń mediów, decyzja w tej sprawie wywołała również konsternację i zdziwienie w obozie władzy. Chodzi o to, że sędzia Wesołowski trafił do SN na mocy ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa autorstwa PiS. Do sprawy szef rządu odniósł się podczas niedawnej konferencji prasowej. Przekonywał, że... nastąpił błąd.

Jak jednak ustalili dziennikarze Onetu, kontrasygnata premiera dla Wesołowskiego nie była żadnym błędem, ale świadomym działaniem. Ma o tym świadczyć sprawa Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej.

Co postanowi WSA?

Tymczasem, jak podaje portal OKO.press, dwóch sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego – Dariusz Zawistowski i Karol Weitz – złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na kontrasygnatę Tuska. Sędziowie wnioskują o natychmiastowe wstrzymanie zarówno decyzji prezydenta, jak i premiera. Pośpiech podyktowany jest czasem. Wybory prezesa IC SN mają odbyć się we wtorek 10 września. Możliwe zatem, że WSA wyda wstępne orzeczenie już w poniedziałek.

Co ciekawe, sam Donald Tusk ma możliwość wycofania swojej kontrasygnaty. Dziennikarze wskazują na tzw. mechanizm autokontroli. Może on zostać uruchomiony, ponieważ skarga sędziów została złożona za pośrednictwem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

