"Uratował rodzinę w Nysie". Kowalski pokazuje zdjęcie z "dedykacją" dla Tuska i Bodnara

Na południu Polski trwa walka ze skutkami powodzi. Dużą rolę odgrywają w niej strażacy i ich sprzęt. Tymczasem politycy koalicji rządzącej i opozycji spierają się o środki z Funduszu Sprawiedliwości, które za rządów Zjednoczonej Prawicy otrzymały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Suwerenna Polska opublikowała spot, w którym wskazuje, że środki z Funduszu Sprawiedliwości umożliwiły zakup sprzętu dla strażaków, którzy teraz pomagają powodzianom.

"O włos od największej tragedii w III RP"

Przez wiele godzin w nocy z poniedziałku na wtorek trwała walka mieszkańców Nysy oraz służb o uratowanie miasta przed wielką wodą. "Wszystko wskazuje na to, że Nysa jest uratowana" – ogłosił burmistrz miasta Kordian Kolbiarz.

Do sytuacji w Nysie odnieśli się politycy Prawa i Sprawiedliwości na zorganizowanej w czwartek konferencji prasowej. – Państwo Tuska to jest państwo nie tylko z dykty, ale z dykty do kwadratu i niestety przypadek Nysy jest, jak w soczewce, dowodem na tę tezę. Chcę jasno milionom Polakom powiedzieć, że byliśmy o włos od największej tragedii w III RP, o włos od tego, aby miasto Nysa, 40-tys. miasto, zniknęło z powierzchni ziemi – powiedział Janusz Kowalski.

– 13 września padły słowa, że Polakom nic nie grozi, że prognozy nie są przesadnie alarmujące. Następnego dnia w Nysie władze samorządowe, powiat rządzony przez starostę z Platformy Obywatelskiej, miasto współrządzone przez Platformę Obywatelską, uspokajały mieszkańców, że nic im nie grozi – kontynuował.

Kowalski: Ten obrazek dedykuję Bodnarowi i Tuskowi

– Ten obrazek dedykuję Adamowi Bodnarowi i Donaldowi Tuskowi, tym politykom, którzy wstrzymali finansowanie z Funduszu Sprawiedliwości Ochotniczych Straży Pożarnych. Na dole [zdjęcia – przy. red.] widzicie państwo mnie razem z burmistrzem z Lewicy, panem Janem Woźniakiem. (...) W jednostce w Otmuchowie, w czasie kampanii wyborczej, we wrześniu 2023 r., zepsuł się jedyny samochód, jednostka pozbawiona by była samochodu – wskazał Janusz Kowalski.

– Ministerstwo Sprawiedliwości, Fundusz Sprawiedliwości pomógł zakupić za 50 tys. ten samochód, stary samochód z Niemiec. (...) Państwo wtedy zadziałało – podkreślił poseł PiS.

– Ten samochód, który został zakupiony z Funduszu Sprawiedliwości, uratował czteroosobową rodzinę w czasie akcji w Nysie. A środki w tym roku na wsparcie OSP zostały całkowicie wstrzymane. Ile takich samochodów, sprzętu, który ratował życie, można było kupić, gdyby nie ta wielka akcja hejterska Tuska i Bodnara? – mówił polityk.

