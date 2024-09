"Totalne nieporozumienie". Rzecznik MSZ tłumaczy Sikorskiego

Ukraiński resort spraw zagranicznych podkreślił w wydanym oświadczeniu, że integralność terytorialna Ukrainy nigdy nie była i nie może być przedmiotem dyskusji bądź kompromisu. "Krym to Ukraina. Kropka. Nasze Siły Obronne, partnerzy, Karta Narodów Zjednoczonych i prawo międzynarodowe są po stronie Ukrainy. Krym jest środkiem ciężkości europejskiej architektury bezpieczeństwa. Jego pełne przywrócenie jest możliwe dopiero po całkowitej deokupacji całego terytorium Ukrainy, w tym ukraińskiego półwyspu” – czytamy.

MSZ Ukrainy wyraziło oczekiwanie dalszego silnego wsparcia ze strony sojuszników, aby zmusić Rosję do wycofania swoich wojsk. "Wszystkie wysiłki powinny mieć na celu jak najszybsze osiągnięcie tych celów, a nie zaspokajanie apetytów Kremla w taki czy inny sposób kosztem interesów Ukrainy i prawa międzynarodowego" – podkreślono.

Propozycja Sikorskiego ws. Krymu?

Choć w oświadczeniu ukraińskiego MSZ nie pada nazwisko Radosława Sikorskiego, to ma być ono reakcją właśnie na słowa szefa polskiej dyplomacji. Takie przekonanie wyrażają ukraińskie media.

Sikorski w ostatnim czasie uczestniczył w konferencji Jałtańskiej Strategii Europejskiej w Kijowie. Według ukraińskich mediów, szef polskiej dyplomacji zaproponował objęcie okupowanego przez Rosję Krymu mandatem ONZ z misją przygotowania "uczciwego referendum", ale po sprawdzeniu, "kim są legalni mieszkańcy".

"Niedokładne cytaty w mediach"

Rzecznik MSZ zapewnił, że podczas debaty Radosław Sikorski nie składał żadnych propozycji dotyczących Krymu. Zdaniem Pawła Wrońskiego, zamieszanie wynika z "niedokładnych cytatów medialnych".

– Więc cała dyskusja, że to godzi w integralność Ukrainy, jest po prostu jakimś totalnym nieporozumieniem – stwierdził rzecznik MSZ. Jak dodał, "jeszcze żadne pismo czy wyjaśnienie nie zostało wysłane do ukraińskiego MSZ, ale zapewne wkrótce zostanie to zrobione". – Na razie jesteśmy zaskoczeni, bo jest doniesienie medialne, opierające się na fragmentach cytatów, następnie jest reakcja ukraińskiego MSZ – ku naszemu zaskoczeniu – oparta na tych fragmentach cytatów. Dotąd nie mieliśmy czasu zareagować. Jeśli będzie wola ze strony ukraińskiego MSZ dyskusji z ministrem Sikorskim, to on tę kwestię wyjaśni – powiedział Wroński.

